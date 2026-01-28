La promesa de Riquelme a un hincha de Boca tras decir que los jugadores están en deuda: “Vamos a ganar todo”

Boca se estrenó con victoria en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga después que el propio Juan Román Riquelme declarara abiertamente que el equipo estaba en deuda con los hinchas por lo hecho en 2025 y que a los jugadores iban a exigirlos al máximo para que llegaran esas alegrías que se vienen negando.

Tras el ajustado triunfo 1-0 en La Bombonera ante Deportivo Riestra, El Xeneize tendrá este miércoles una dura parada en La Plata para intentar continuar por esa senda, visitando a Estudiantes desde las 22.15 por la segunda fecha de un torneo que le exigirá jugar tres partidos en solo una semana.

Previo a eso, Riquelme hizo una promesa a un hincha de Boca con el que se encontró personalmente para regalarle una camiseta con su firma. “Este año vamos a ganar todo, ¿me escuchaste?”, le dijo Román antes de saludarlo para despedirse.

A diferencia de lo que había sucedido para el momento de su estreno en La Bombonera, el Xeneize viajará a La Plata con la tranquilidad de haber podido cerrar ya sus dos primeros refuerzos, aunque ni Ángel Romero ni Santiago Ascacíbar forman parte de la convocatoria de Claudio Úbeda para el partido.

“Se juega para los hinchas, no es de vende humo”, había expresado Román antes del primer partido y él mismo disfruta ahora del respiro que le da haber podido cumplir por fin con una de las grandes demandas de estos en el inicio de año que era la llegada de refuerzos que jerarquizaran al plantel.

Las exigencias de Riquelme para 2026

En declaraciones concedidas a Flavio Azzaro, Juan Román Riquelme había planteado altas exigencias para Boca este año. “Los jugadores saben que tienen que darle una alegría a los hinchas. Un título. Tienen la obligación de dar el presente. Soñamos con la Copa Libertadores, es muy importante para nosotros. No pienso en la fase del grupo, quiero que juguemos los 13 partidos”, expresó.

¿Dónde ver hoy Estudiantes vs. Boca?

El partido que Estudiantes y Boca disputarán este miércoles desde las 22.15 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, correspondiente a la segunda fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, podrá verse en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium, siempre que se cuente con el Pack Fútbol contratado.

