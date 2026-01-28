Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La promesa de Riquelme a un hincha de Boca tras decir que los jugadores están en deuda: “Vamos a ganar todo”

El encuentro sirvió para que el ídolo y presidente del Xeneize le regalara una camiseta firmada a su visita y una promesa que lo comprometerá ante todos los hinchas.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
Riquelme siguió muy atento las acciones ante Riestra en La Bombonera.
© Getty ImagesRiquelme siguió muy atento las acciones ante Riestra en La Bombonera.

Boca se estrenó con victoria en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga después que el propio Juan Román Riquelme declarara abiertamente que el equipo estaba en deuda con los hinchas por lo hecho en 2025 y que a los jugadores iban a exigirlos al máximo para que llegaran esas alegrías que se vienen negando.

Tras el ajustado triunfo 1-0 en La Bombonera ante Deportivo Riestra, El Xeneize tendrá este miércoles una dura parada en La Plata para intentar continuar por esa senda, visitando a Estudiantes desde las 22.15 por la segunda fecha de un torneo que le exigirá jugar tres partidos en solo una semana.

Previo a eso, Riquelme hizo una promesa a un hincha de Boca con el que se encontró personalmente para regalarle una camiseta con su firma. “Este año vamos a ganar todo, ¿me escuchaste?”, le dijo Román antes de saludarlo para despedirse.

Tweet placeholder

A diferencia de lo que había sucedido para el momento de su estreno en La Bombonera, el Xeneize viajará a La Plata con la tranquilidad de haber podido cerrar ya sus dos primeros refuerzos, aunque ni Ángel Romero ni Santiago Ascacíbar forman parte de la convocatoria de Claudio Úbeda para el partido.

“Se juega para los hinchas, no es de vende humo”, había expresado Román antes del primer partido y él mismo disfruta ahora del respiro que le da haber podido cumplir por fin con una de las grandes demandas de estos en el inicio de año que era la llegada de refuerzos que jerarquizaran al plantel.

Publicidad

Las exigencias de Riquelme para 2026

Habló Riquelme antes del debut de Boca: “Estamos en deuda y soñamos con la Copa Libertadores”

ver también

Habló Riquelme antes del debut de Boca: “Estamos en deuda y soñamos con la Copa Libertadores”

En declaraciones concedidas a Flavio Azzaro, Juan Román Riquelme había planteado altas exigencias para Boca este año. “Los jugadores saben que tienen que darle una alegría a los hinchas. Un título. Tienen la obligación de dar el presenteSoñamos con la Copa Libertadores, es muy importante para nosotros. No pienso en la fase del grupo, quiero que juguemos los 13 partidos”, expresó.

¿Dónde ver hoy Estudiantes vs. Boca?

El partido que Estudiantes y Boca disputarán este miércoles desde las 22.15 en el Estadio Jorge Luis Hirschi, correspondiente a la segunda fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga, podrá verse en vivo y en directo por la pantalla de ESPN Premium, siempre que se cuente con el Pack Fútbol contratado.

Data clave

  • Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra en su debut del Apertura 2026.
  • El equipo de Claudio Úbeda visita a Estudiantes este miércoles a las 22:15 horas.
  • Juan Román Riquelme confirmó los fichajes de Ángel Romero y Santiago Ascacíbar como refuerzos.
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
La advertencia del Chelsea a sus hinchas por la visita al Estadio Diego Maradona
Fútbol europeo

La advertencia del Chelsea a sus hinchas por la visita al Estadio Diego Maradona

La inversión de 40 millones de dólares que beneficia a los equipos brasileros que juegan Copa Libertadores y Sudamericana en 2026
Copa Libertadores

La inversión de 40 millones de dólares que beneficia a los equipos brasileros que juegan Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

El duro mensaje de Foyth tras la operación, con comentarios de Paredes y Mastantuono
Selección Argentina

El duro mensaje de Foyth tras la operación, con comentarios de Paredes y Mastantuono

''Súper Nico Paz'': admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina
Fútbol europeo

''Súper Nico Paz'': admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo