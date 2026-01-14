¿Maher Carrizo puede ser refuerzo de Boca tras rechazar a River?

No es la primera vez que Maher Carrizo protagoniza una de las novelas del mercado de pases del fútbol argentino. A mediados del 2025, cuando su nivel en Vélez mejoró exponencialmente, River se mostró interesado en su ficha y hasta se metió el City Group en aquel potencial traspaso.

Sin embargo, en aquel entonces, el acuerdo entre las partes no prosperó y el jugador rechazó ser refuerzo para Marcelo Gallardo. Este mercado, pese a que sí acordaron términos entre River y Vélez, el propio Maher volvió a negarse a pasar al club de Núñez y el deseo del DT riverplatense se frustró. Ahora, la novela se intensifica, ya que desde Boca empezaron a mover fichas por su pase.

Aquel acuerdo, que colapsó tras la negativa de parte de Maher Carrizo, hizo que el Xeneize muestre un interés inicial para una posible incorporación del delantero del Fortín. Según pudo saber BOLAVIP, Boca preguntó condiciones a Vélez por el extremo que rechazó a River.

En la Ribera buscan reforzar la zona ofensiva, a pesar de que ya se confirmó extraoficialmente la llegada de Marino Hinestroza allí. Carrizo sería uno de los apuntados por la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme para este rol. De todos modos, la situación no parece favorable para Boca.

La relación entre las dos dirigencias no es la mejor, por lo que las negociaciones no se darían en buenos términos. De hecho, Fabián Berlanga -mandamás fortinero- alega que Riquelme jamás le levantó el teléfono en llamados recientes por cuestiones ajenas a la posible negociación por Carrizo. Además, en Liniers piden montos elevados por su ficha, y el jugador ya ha manifestado interés por emigrar al fútbol europeo.

En resumen, por más que Boca haya dado el primer paso para una hipotética transacción con Vélez por Carrizo, los deseos personales del jugador, más la cuestión económica y el vínculo actual entre los clubes, harían más que compleja que la misma llegue a buen puerto.

Cómo era la oferta de River que Vélez aceptó

A pesar de que en su vínculo actual posee una cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, bien informó este medio anteriormente que hubo un acercamiento entre los clubes por un monto menor. Es que, hace apenas unos días, River ofertó 6 millones de dólares por el 50% del pase y en Vélez vieron con buenos ojos la cifra, que debía ser levemente modificada para sellarla.

Cabe destacar que este monto era el neto que recibiría el Fortín por el pase, que en el total escalaba a casi 9 millones por la mitad de la ficha. Pese a que el acuerdo entre los clubes era total, Carrizo rechazó sumarse a River ante el deseo de ser vendido a Europa. En el medio, se asoma un interés desde el Feyenoord de Países Bajos por el delantero.

Los números de Maher Carrizo en Vélez

El habilidoso y prometedor extremo de apenas 19 años deslumbró en la Primera de Vélez desde sus comienzos como profesional. Hizo su estreno en el año 2024 y en 2025 se terminó de afianzar. El oriundo de Santiago del Estero acumula 51 partidos oficiales con la camiseta del Fortín, entrelos que consiguió convertir 11 goles y brindó 3 asistencias, además de conquistar 2 títulos.

