Con River y Boca fuera de los playoffs, así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Un domingo a puro fútbol se vivió en el fútbol argentino en el cierre de la sexta fecha del Torneo Apertura. Con la disputa de tres encuentros, que incluyó movimiento de los equipos denominados grandes, cimbronazos y victorias claves, la tabla de posiciones se vio agitada de la cima hasta los últimos puestos, dejando una foto impensada: tanto River como Boca están quedando eliminados.

La jornada se inauguró en el Bajo Flores con la victoria 2-0 de San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto, la cual le permitió al Ciclón regresar al triunfo luego de dos partidos. Por su parte, el conjunto cordobés sumó su quinta derrota y no logró salir del fondo de la zona B.

El plato fuerte tuvo lugar horas más tarde en Liniers, en donde Vélez venció 1-0 a River para darle otro golpe de nocaut y agudizar su crisis deportiva. El Millonario lleva tres derrotas al hilo, quedó relegado a la 10° posición de su grupo y sigue sin encontrar el rumbo. Un panorama diametralmente opuesto al que atraviesa el Fortín, que gracias a esta victoria logró subirse a lo más alto de la zona con 14 puntos.

Finalmente, la sexta fecha bajó el telón en Santa Fe con el duelo interzonal entre Unión y Aldosivi. El Tatengue se hizo fuerte en su casa, se impuso por 1-0 y se metió en la zona de playoffs de la Zona A, desplazando a nada menos que a Boca.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura