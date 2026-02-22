El dardo de Guillermo Barros Schelotto a River tras ganarle con Vélez: “Poco fútbol”

En la noche del domingo, Vélez venció 1-0 a River por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Como no podía ser de otra manera, Manuel Lanzini selló una nueva Inexorable Ley del Ex para convertir el gol que valió un triunfo fundamental para ser el nuevo líder de la tabla de posiciones. A su vez, agudizó aún más la enorme crisis de su ex club, que acumula tres derrotas consecutivas.

Tal como ocurre siempre, Guillermo Barros Schelotto asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso disputado por el campeonato doméstico. Fiel a su tan característico estilo, dejó una contundente frase que hizo mucho ruido en el ambiente y más en este momento tan particular que se vive en la vereda opuesta.

Lo cierto es que, sin titubear, el Mellizo sentenció: “River trató de llevarnos para allá con poco fútbol“. Esta inesperada pero tajante declaración llenó de sorpresa a la sala y el entrenador fue por más. “No tuvo muchas situaciones de gol. Ganamos bien y justamente el partido. Vélez hizo un excelente primer tiempo”, expresó el director técnico luego de sumar otro triunfo para ser líderes.

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Vélez. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, continuó: “Somos un equipo que se paró a jugar de igual a igual. El primer tiempo terminó 1-0 pero podríamos haber sacado más ventaja“. Inmediatamente después, Barros Schelotto redobló la apuesta. “Tenemos compromiso y buenos jugadores, esto no se logra de cualquier manera. Van 6 o 7 fechas, esto recién empieza y es largo”, manifestó.

A su vez, también reconoció: “Ellos tienen buenos jugadores y buena técnica, cuando tienen la pelota la manejan bien“. Sin embargo, luego de eso deslizó: “Aún así, nunca tuvieron profundidad y los pudimos sostener fuera del área. Ellos solo tuvieron la jugada de Subiabre y el disparo de Páez, porque la de Galoppo era offside. Nosotros tuvimos más de dos. Manejamos el partido“.

Publicidad

Publicidad

La charla de Guillermo Barros Schelotto con Manuel Lanzini en la previa

Durante la rueda de prensa, el DT hizo una revelación sobre una charla con Manuel Lanzini en la previa del encuentro. “Tuvo un partido muy bueno. Ayer estuvimos hablando. Muchas veces el jugador cuando juega contra su equipo es un partido especial“, sostuvo en primera instancia. “Hablamos que él tiene que hacer su historia en Vélez, no jugar contra River“, confesó después.

El festejo de Manuel Lanzini tras su gol en Vélez – River. (@Velez)

“Hizo un partido excelente y un golazo” sentenció sin dejar lugar a la incertidumbre por su fanatismo por River. “Uno se acerca a hablar porque ve cosas y por la personalidad. Pensé que era bueno hablarlo. Él no le tenía que demostrar nada a nadie. Jugó 7 años en la Premier y eso habla por sí solo“, sumó segundos más tarde el entrenador a cargo del plantel del Fortín.

Publicidad

Publicidad