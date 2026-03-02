Estudiantes 0-0 Vélez EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

El zurdo se hizo cargo del tiro libre y buscó el arco, pero la pelota rebotó en la barrera y será tiro de esquina.

Este lunes por la tarde-noche, Estudiantes de La Plata recibe a Vélez por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en UNO, comienza a partir de las 19:15 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez. El encuentro entre los punteros de la zona A es transmitido por la pantalla de TNT Sports y también podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.