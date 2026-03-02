Es tendencia:
Estudiantes 0-0 Vélez EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

El Pincha recibe al Fortín en La Plata en el duelo de punteros de la zona A del campeonato.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Sin goles en el PT, Estudiantes y Vélez ya juegan el complemento.

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Sin emociones, Estudiantes y Vélez igualan 0-0 al entretiempo.

40' PT - Monzón, amonestado

Por no dejar sacar a Muslera, el delantero de Vélez vio la amarilla.

37' PT - ¡Lo tuvo Carrillo!

Tras el centro desde la derecha, Guido remató de volea dentro del área y la pelota se fue apenas por encima del travesaño.

38' PT - Meza, amonestado

El jugador de Estudiantes recibió la tarjeta amarilla.

35' PT - Palacios, dolorido

El hombre de Estudiantes acusa haber recibido un golpe de Monzón.

29' PT - El cruce entre Gustavo y un plateísta

El mellizo Barros Schelotto cruzó miradas con un hincha de Estudiantes.

24' PT - Se igualó el encuentro

A diferencia del comienzo, ahora ambos equipos buscan dominar desde la posesión para lastimar a su rival.

19' PT - Baeza, amonestado

Por una falta de atrás a Cetré, el otro volante de Vélez también recibió tarjeta amarilla.

17' PT - Robertone, amonestado

Por agarrar de atrás a Palacios, el volante de Vélez vio la tarjeta amarilla.

15' PT - Avisó Palacios

El zurdo se hizo cargo del tiro libre y buscó el arco, pero la pelota rebotó en la barrera y será tiro de esquina.

11' PT - Partido trabado

El Fortín y el Pincha se sacan chispas sobre la mitad de la cancha.

5' PT - Avisó Vélez

Después de un rebote dentro del área, Andrada remató de volea pero la pelota se fue por encima del travesaño que defiende Muslera.

3' PT - Mejor Vélez en el inicio

En el arranque del partido, el Fortín domina en campo rival y empieza a amenazar en el área de Estudiantes.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Por la fecha 8, Estudiantes y Vélez ya se enfrentan en el duelo de punteros de la zona A.

¡Salen los equipos!

Con sus capitanes al frente, Estudiantes y Vélez ya están en el campo de juego.

Se llena UNO

A falta de pocos minutos, el estadio empieza a colmarse para vivir un duelo clave para la tabla de posiciones.

Los suplentes de Vélez

Marchiori, Silvero, Quirós, Domínguez, Cristaldo, Aliendro, Feler, Romero, Arias, Godoy, Verón, Piñeiro.

Los suplentes de Estudiantes

Iacovich, Núñez, Pierani, Pereyra, Mancuso, Tobio Burgos, González, Cornejo, Farías, Gaich, Alario, Aguirre.

¡ASÍ FORMA VÉLEZ!

Alvaro Montero; Joaquín García, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Lucas Robertone, Claudio Baeza; Imanol Machuca, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón.

¡ASÍ VA ESTUDIANTES!

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Fabricio Pérez, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

Los jugadores, a calentar

Los futbolistas de ambos equipos ya realizan los trabajos precompetitivos.

Todo listo en los vestuarios

Las camisetas aguardan por sus dueños para saltar al campo de juego.

Los árbitros del partido

  • Árbitro: Sebastián Martinez
  • Asistente 1: Juan Mamani
  • Asistente 2: Pablo Gualtieri
  • Cuarto árbitro: Franco Acita
  • VAR: Andrés Merlos
  • AVAR: Lucas Cavallero

Por Nahuel De Hoz

Estudiantes de La Plata ante Vélez por el Torneo Apertura 2026.
Estudiantes de La Plata ante Vélez por el Torneo Apertura 2026.

Este lunes por la tarde-noche, Estudiantes de La Plata recibe a Vélez por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El partido que se disputa en UNO, comienza a partir de las 19:15 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Martínez. El encuentro entre los punteros de la zona A es transmitido por la pantalla de TNT Sports y también podés seguir el minuto a minuto en BOLAVIP.

