Boca inició gestiones formales para repatriar a Agustín Marchesín al fútbol argentino, esto luego de que Chiquito Romero se sometiera a una operación en la rodilla que lo marginará de la actividad profesional por, al menos, los próximos tres meses.

Con el ok del exjugador de la Selección Argentina, el Consejo de Fútbol deslizó la primera oferta para quedarse con el pase de Marchesín y la misma fue rechazada en las últimas horas, por lo que las negociaciones tendrán un segundo capítulo.

Según pudo averiguar BOLAVIP, la propuesta inicial que presentó el Xeneize rondó los 800 mil dólares y al Tricolor le pareció insuficiente, pero el club de Porto Alegre mostró predisposición para continuar con las charlas cuando en algún momento se dijo que el arquero era intransferible.

De momento, en Boca no hay otra opción para el arco azul y oro que no sea la de Agustín Marchesín, motivo por el cual insistirán en los próximos días para poder cerrarlo. A comparación de otras operaciones, dicha negociación no le supondría al Xeneize un importante esfuerzo económico.

Eso sí, este revés en el inicio de las charlas con Gremio supone una demora en la llegada del ansiado arquero que busca el Consejo para suplantar a Chiquito Romero. Por ello, los amistosos de pretemporada no tendrán la presencia de una nueva figura bajo palos y Leandro Brey es el que más chances tiene de sumar rodaje en el verano.

El mercado de pases de Boca en 2025

Hasta el momento Boca cerró a cuatro refuerzos. El chileno Carlos Palacios fue el primero y a él se sumó Ayrton Costa, quienes ya se entrenan con el plantel. El último en sumarse a la lista fue Alan Velasco, quien firmará contrato en las próximas horas.

Por otro lado, es inminente el anuncio de la llegada de Rodrigo Battaglia, proveniente de Atlético Mineiro, así como la de Ander Herrera, el español que ya se despidió de Athletic Bilbao y que aterrizará pronto en Argentina.

Además, el Xeneize negocia por Williams Alarcón, el chileno que se destaca en Huracán, y por Marchesin. Si llega a cerrarlos, el club seguirá trabajando en el mercado y espera contratar algún futbolista ofensivo más al plantel.