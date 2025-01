Preocupación en Gimnasia por la situación de Matías Abaldo: "No quiero que pase lo del Morro García"

Mientras Gimnasia y Esgrima La Plata afronta su pretemporada en Uruguay para prepararse de cara a los objetivos de 2025, el fútbol quedó de lado con el club ahora enfocado en la situación de Matías Abaldo. A través de un comunicado, el Lobo anunció que el delantero se tomará una licencia por tiempo indeterminado.

El uruguayo, adquirido por el elenco platense en 2024 a cambio de un millón y medio de euros, abandonó la concentración del equipo hacia la casa de su abuela al conocer que no sería parte del amistoso de anoche ante Defensor Sporting. El atacante de 20 años viene de una lesión en el pubis que lo marginó en los últimos meses.

“El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa que el jugador Matías Abaldo fue licenciado de la pretemporada que se desarrolla en Uruguay para atender cuestiones personales relacionadas con su bienestar”, comenzó el comunicado de Gimnasia.

“Desde el club estamos en contacto con su familia para brindar acompañamiento y nuestro staff profesional está trabajando para dar el apoyo necesario en este momento. Agradecemos el respeto y la comprensión en situaciones sensibles como esta. ¡Fuerza, Mati! ¡Todo Gimnasia está con vos!”, cerró.

El representante de Abaldo acompaña al futbolista

En declaraciones a medios como Sport 890 o Radio Provincia, Edgardo Lasalvia salió a aclarar la situación de su representado, explicó los pasos a seguir para resguardar su salud mental e hizo advertencias para evitar que el caso pase a mayores. Para ello, utilizó casos aún sensibles tanto en el fútbol argentino como del otro lado del Río de la Plata.

“Está acompañado de su mamá y de su familia. Hoy tenemos la primera consulta con el psiquiatra para ver cómo podemos ayudarlo realmente. Me siento en el debe por no haber estado más cerca capaz. Adentro de la cancha es feliz y solamente jugando creo que esto no hubiese pasado. Es un tema muy de fondo, no soy un profesional de la materia. El fútbol pasa a segundo plano”, comentó Lasalvia.

Y aclaró: “Tengo una relación que sobre pasa el fútbol con Matías, me enteré por él lo que le estaba pasando. Me llamó a decirme que se iba a ir de la concentración porque no la estaba pasando bien, no está feliz, está sufriendo”.

“Tiene una mochila que no está sabiendo llevar, estamos hablando con los profesionales que saben del tema. Hoy me voy a juntar con Matías, me estoy volviendo de apuro para Montevideo, se va a quedar en mi casa a dormir hoy y vamos a hablar como amigos que somos”, dijo el representante.

“Yo estoy muy preocupado. No quiero que pase lo del ‘Morro’ García o lo de Matías Acuña, chicos que por no darles pelota se pusieron una cuerda en el cuello y dejaron de existir”, ejemplificó sobre el recordado delantero de Godoy Cruz y sobre el uruguayo que también tuvo un trágico final, en el arranque de este año en Ecuador.