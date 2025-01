Neymar involucró a Messi en sus peleas con Mbappé: "Se sintió desplazado"

Para la temporada 2021-22, hubo conmoción en el mundo del fútbol por la salida de Lionel Messi de Barcelona. El club catalán no pudo costear su renovación y Paris Saint-Germain aprovechó para completar uno de los proyectos más ambiciosos de la historia. Así, juntó al astro con Neymar y Kylian Mbappé.

Tres de los mejores futbolistas de la última década unieron sus talentos para formar una temible delantera, que solo tuvo éxito en la Ligue 1. Dos eliminaciones en octavos de final de la Champions League destrozaron el sueño y hoy ninguno de los tres continúa en la capital francesa.

A mediados de 2024, el atacante galo fue el último de los tres en salir de PSG, apenas un año después que sus compañeros. No solo lo futbolístico frustró la proyección de este equipo, sino también las complicaciones a la hora de la convivencia entre esta tres mega estrellas.

PSG campeón de la Ligue 1 2022-23. (Foto: Getty)

En diálogo con Romario, en su podcast de YouTube, Neymar recordó cómo se desarrollaron los tres años en los que la MNM intentó conseguir la primera Orejona para PSG. Incluso, confesó intimidades sobre la relación con el francés.

“Tengo mis cosas con él. Tuvimos una pequeña pelea, pero al principio fue fundamental. Lo llamaba Golden Boy. Bromeaba con que sería uno de los mejores. Lo ayudaba. Hablábamos, venía a mi casa, cenábamos juntos. Tuvimos buenos años de compañerismo”, comentó Ney sobre los primeros años con el actual delantero de Real Madrid.

“Pero cuando llegó Messi creo que se sintió desplazado. No me quería compartir con nadie y ahí empezaron las peleas. Cambió totalmente“, recordó sobre su reencuentro con la Pulga tras los años dorados en los que representaron juntos a Barcelona. Además, Romario le preguntó qué falló en ese proyecto de PSG y Neymar no tuvo dudas: “El ego“.

Los tres títulos que Messi, Neymar y Mbappé consiguieron en PSG

Aunque las tres figuras llegaron al club manejado por los capitales qataríes con el objetivo de sumar una Champions League, debieron conformarse con dominar el fútbol francés. En aquellas dos temporadas en las que consiguieron ganaron la Ligue 1 y también levantaron la Supercopa de Francia en 2022.

