Heredó la 10 de Messi en Barcelona, Hansi Flick lo borró y ahora lo buscan dos equipos de la Premier League

Los primeros pasos de Ansu Fati como futbolista profesional, en Barcelona, tuvieron a Lionel Messi como guía. Promesa de La Masía, en 2019 firmó su primer contrato con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros y en agosto de ese año se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el primer equipo, con 16 años y 298 días.

Una semana más tarde fue también el futbolista más joven en la historia culé en marcar un gol oficial, ante Osasuna por LaLiga, y poco a poco la combinación de maniobras electrizantes, continuidad y goles, porque cerró su primera temporada con ocho tantos, llevó a una comparación tan pesada como inevitable.

Pero Ansu Fati no solo fue uno de los tantos futbolistas a los que en España bautizaron como “Nuevo Messi“, sino que también fue el primero de todos ellos en heredar la camiseta número 10 que el crack argentino dejó vacante cuando se marchó al PSG. Más peso sobre sus espaldas que no le fue fácil soportar.

La espectacularidad que el nacido en Guinea Bisáu había mostrado en sus primeras apariciones ya no era tal, la expectativa demasiada y el desenlace fue anunciado. Perdió lugar hasta que en septiembre de 2023 se decidió su cesión al Brighton inglés. Allí también lo recibieron con un entusiasmo que no logró cubrir y al cabo de 27 partidos, 4 goles y una asistencia en la temporada pasada, regresó al club culé a mediados de 2024, tras recibir algunas críticas por su condición física de parte del entrenador Fabian Hürzeler.

Su presente temporada en Barcelona

Ya con Lamine Yamal convertido en nuevo heredero futbolístico de Lionel Messi, Ansu Fati regresó a Barcelona para desempolvar la camiseta número 10. No es que Hansi Flick no le haya dado oportunidades, pero no fueron tantas como para que se sintiera importante: cuatro apariciones en Liga, una en Copa del Rey y tres más en Champions League; pero solo en un partido teniendo la oportunidad de ser titular.

En lo que va del nuevo año, Flick no lo utilizó ni en Liga ni en Supercopa de España. Apenas le dio 28 minutos para mostrarse en Copa del Rey ante el humilde Barbastro, en los que no llegó a dejar ningún destello que prometiera cambiar su situación.

A las puertas de una nueva salida

Sin siquiera ser convocado a los últimos tres partidos de Barcelona, Ansu Fati está a las puertas de una nueva salida. Con contrato hasta 2027, el club está dispuesto a volver a cederlo y nuevamente cuenta con pretendientes en la Premier League: West Ham y Tottenham Hotspur.

Con tiempo hasta el 3 de febrero, fecha de cierre del mercado de pases, para decidirse, el futbolista de 22 años cuenta también con el interés de Besiktas en el fútbol turco, tal vez la opción que en la previa más minutos le promete, pero al mismo tiempo la que terminará de alejarlo de los focos de las grandes ligas europeas.

