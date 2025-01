La operación de Chiquito Romero obligó a Boca a salir a buscar un arquero. Con Leandro Brey y Javier García como alternativas, la dirigencia consideró que es necesario el arribo de un nuevo portero para afrontar como titular el comienzo del año y el apuntado fue Agustín Marchesín, quien sonó para reforzar al club de la Ribera en varios mercados de pases.

Marchesín se encuentra en Gremio desde 2024, tras sus años en el fútbol europeo representando a clubes de la talla del Porto y del Celta de Vigo. Desde su regreso a Sudamérica, el ex arquero de la Selección Argentina no logró afianzarse como titular, pero todo puede cambiar de cara a este 2025 ya que llegó un nuevo entrenador: Gustavo Quinteros

¿Qué dijo Quinteros sobre el posible pase de Marchesín a Boca?

“Cuando se abre el libro de pases siempre hay pedidos por todos los jugadores, acá hay muy buenos jugadores, el arquero es muy bueno, entonces es normal que haya equipos interesados en los jugadores, después si el jugador, Gremio y Boca Juniors se ponen de acuerdo en una negociación y el jugador quiere ir, por supuesto que tiene las puertas abiertas para irse, pero también las puertas abiertas para quedarse en un proyecto que ojalá sea exitoso como fue el de Vélez”, afirmó Gustavo Quinteros en diálogo con Vélez y su mundo.

Agustín Marchesín atajó nueve partidos en Gremio desde que llegó a comienzos de 2024. (Foto: Getty).

La decisión que tomó Marchesín para llegar a Boca

Hace unos días, Bolavip adelantó la decisión que tomó Agustín Marchesín y despertó ilusión en Boca: el arquero le informó a la dirigencia de Gremio que escuche ofertas del Xeneize, que no se cierre a la negativa. Eso no quiere decir que tiene un pie en el club de la Ribera, ya que para que los brasileños lo dejen salir, el ofrecimiento económico del club argentino debe ser acorde a las pretensiones, algo que por el momento no sucedió.

Marchesín, ausente de los entrenamientos: los motivos

“El Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento del Gremio informa que el portero Marchesín refirió molestias musculares después de una sesión de entrenamiento la semana pasada, se sometió a un examen de resonancia magnética y se observó sobrecarga en los músculos flexores de la cadera de la pierna derecha. Marchesín ha comenzado a trabajar para fortalecer la región y estará ausente de los entrenamientos de campo durante los próximos cinco días”, informó Gremio.

