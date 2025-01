Fue campeón mundial de Fórmula 1 y criticó a Franco Colapinto por su paso en Williams: "Se perjudicó"

Franco Colapinto dejó atrás Williams y ahora es flamante piloto de Alpine, escudería con la cual firmó contrato por cinco temporadas en la Fórmula 1. Iniciará como piloto reserva, y se espera que no pase demasiado antes de que ocupe una de las plazas del equipo en la parrilla en 2025.

A pesar de ello, y de que para muchos Colapinto sacó provecho de sus nueve carreras, las cuales le consiguieron esta oportunidad en Alpine, hay quienes opinan todo lo contrario. Uno de ellos es Jacques Villenueve, campeón mundial de F1 en 1997 justamente con Williams.

Villenueve criticó a Colapinto.

El ex piloto apuntó contra el argentino e hizo foco en sus últimas carreras, las cuales terminaron en accidentes y lejos del rendimiento mostrado en las primeras: “Franco Colapinto se perjudicó, perjudicó sus chances. Si te dan la oportunidad dorada, depende de ti sacar lo máximo de ella. No puede quejarse de nada”, expresó el canadiense con Action Network.

“Tuvo sus oportunidades, algunas carreras en la F1. No hay mucha gente que pueda conseguirlas, así que ya el sólo hecho de haber conseguido eso es impresionante”, agregó. Y luego completó diciendo: “Pero no estoy seguro qué sucederá con su futuro. Aún es un piloto rápido, pero lo que ha mostrado es que no fue capaz de juzgar las situaciones de buena manera.”

Colapinto esperará su oportunidad en Alpine

Como mencionamos, a pesar de los comentarios de Jacques Villenueve, hay muchos quienes confían en que Colapinto pueda hacer una gran carrera en la Fórmula 1. Y Flavio Briatore es uno de ellos. El asesor de Alpine fue el encargado de iniciar y liderar las negociaciones que llevaron al argentino a la escudería francesa, y quien ha depositado su confianza en él.

Publicidad

Publicidad

Colapinto esperará su oportunidad en Alpine.

Por supuesto, Pierre Gasly seguirá siendo el primer piloto, y el australiano Jack Doohan tiene contrato por las primeras cinco carreras. Doohan fue el piloto reserva de Alpine durante todo 2024 y en el Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada, tuvo su oportunidad de correr en el auto que corrió Esteban Ocon durante la campaña.

En su caso, serán los primeros cinco grandes premios de la temporada los que luego se evaluarán para decidir si continúa con la escudería o si Franco Colapinto tomará su lugar de allí en adelante por el resto de la temporada.

Publicidad