Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y más noticias

Todo indica que se aproximan horas movidas en el mundo Boca. Luego de que Claudio Úbeda realizara la primera práctica de fútbol del año apostando por un cambio de esquema, todo indica que el plantel recibirá a su primer refuerzo cuanto antes.

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca del 2026

El extremo colombiano llegará a Boca para sumarse al resto del plantel que se encuentra realizando la pretemporada en Ezeiza. A sus 23 años, Hinestroza tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino tras haber representado a Pachuca, Columbus Crew y Atlético Nacional.

El conjunto de Medellín se desprenderá de su figura durante este 2025 luego de que Boca le envíe su oferta final: contrato por cuarto años a cambio de 5 millones de dólares por el 80% del pase, tal como aseguran en Brandsen 805. En lo inmediato, Marino Hinestroza partirá rumbo a Argentina para sumarse al plantel comandado por Claudio Úbeda y ser oficialmente la primera cara nueva del Xeneize.

En Brasil afirman que Sao Paulo quiere a Kevin Zenón

En los últimos días, se conoció que Deportivo Alavés, con Chacho Coudet al frente del equipo, abrió negociaciones con Boca por el pase del jugador. La propuesta de un préstamo de 18 meses con cargo de 1 millón de dólares y opción de compra, que fue rechazada, pero la operación aún no descartada.

Mientras el elenco español intenta sellar la transferencia, ESPN Brasil adelantó que Sao Paulo también está tras los pasos del exjugador de Unión. El club dirigido por Hernán Crespo desea contar con los servicios de Zenón tras clasificarse a la Copa Sudamericana. Sin embargo, en el conjunto paulista están al tanto del valor del futbolista, por lo que no sería una compra fácil de cerrar.

Claudio Úbeda pateó el tablero para el primer once de Boca en 2026

El once que Sifón paró en la práctica de este jueves contó con un cambio de esquema. Es que ya no apareció el tradicional doble 9 que caracterizó al club de la Ribera en las últimas competencias. En su lugar hubo un centro delantero rodeado por dos extremos.

Así, la primera formación de Úbeda en la pretemporada fue con: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

El club que demanda a Boca por una antigua deuda por Nicolás Valentini

Ya pasó apenas un poco más de un año desde que Nicolás Valentini se fue en condición de libre de Boca, pero volvió a estar en el centro de la escena nuevamente. Esta vez no por algo futbolístico, sino que se trata de una cuestión judicial, debido a que Sarmiento de Junín inició una demanda por una deuda económica que posee el Xeneize desde hace tiempo y todavía no cumplió.

Según pudo saber BOLAVIP, Sarmiento demandó a Boca por una deuda de 60.000 dólares. En primer lugar, hay que aclarar que Valentini pasó por las divisiones inferiores del Verde y el acuerdo para pasar a ser parte de las categorías menores del Xeneize incluía ciertos ítems en el contrato firmado el 14 de marzo de 2016, en el comienzo del segundo mandato de Daniel Angelici.

Desde Boca reconocen la deuda en cuestión pero le realizaron una propuesta a los dirigentes de Sarmiento. Es que, en vez de abonar la suma en disputa que reclaman en Junín, el Xeneize ofreció pagar 45.000 dólares.

Los millones de dólares que se ahorra Boca en 2026

Según reveló Federico Cristofanelli, Boca se ahorra 7 millones de dólares de sueldos en 2026. Este monto sustancial que se reserva el Xeneize corresponde a los futbolistas de los que se desprendió en el último tiempo. Además de la rebaja salarias de Ánder Herrera, debe considerarse las salidas Luis Advíncula, Marcos Rojo, Ignacio Miramón, Cristian Lema, Frank Fabra y Sergio Romero.