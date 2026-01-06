Es tendencia:
Kevin Zenón es seguido de cerca por un club europeo: la postura del jugador y de Boca

Con pocos minutos en el Xeneize, el volante de 23 años no mira con malos ojos cambiar de continente y ser dirigido por un técnico argentino.

Por Bruno Carbajo

Kevin Zenón, mediocampista de Boca.
Ningún jugador es considerable intransferible. Con esa premisa encaró Boca el mercado de pases con respecto al rubro de salidas. Y lo está cumpliendo a rajatabla: sumado a los jugadores que finalizaron su contrato, un nuevo nombre podría sumarse a la lista de bajas: Kevin Zenón.

Como ya es habitual en cada ventana de transferencias, el volante de 23 años volvería a tener pretendientes del exterior. Según revelan desde el entorno del jugador, esta vez los sondeos llegan desde España pero con el aval albiceleste: el interés proviene del Alavés que dirige Eduardo Chacho Coudet, en donde podrían realizar una oferta por el jugador en el corto plazo.

Zenón no vería con malos ojos la chance de emigrar, aunque deja la desesperación a un lado y elige manejarse con cautela. Pese a que tiene el deseo de tener su primera experiencia en el fútbol europeo, no piensa en presionar su salida de Boca y avanzaría en las negociaciones únicamente si todas las partes se ven beneficiadas. Esa misma postura tuvo en mercados anteriores, cuando desestimó ofertas que no lo convencían.

Por su parte, desde el Xeneize optaron por utilizar el mismo modus operandi: reconocen que el ex Unión es uno de los jugadores vendibles del plantel, pero analizarán ofertas que cumplan con sus pretensiones. Nada de locuras, una actitud que tuvieron a mediados de 2024 cuando rechazaron una cifra millonaria desde el Hoffenheim de Alemania.

Kevin Zenón podría irse de Boca en este mercado de pases (Getty).

Zenón, a por un año diferente al pasado

En el mientras tanto, Zenón se enfoca en Boca. Con el objetivo de recuperar su mejor versión, se encuentra realizando la pretemporada a la par del grupo bajo las órdenes de Úbeda. Aspirará a comenzar el año con el pie derecho, ya sea sumando rodaje en los amistosos de pretemporada (vs. Millonarios y Nacional) o desembarcando en tierras españolas.

Publicidad
El volante dejó atrás un 2025 en el que fue de mayor a menor: comenzó siendo clave de la mano de Fernando Gago, pero terminó perdiendo el lugar con la llegada de Miguel Ángel Russo y firmó un flojo último semestre: su última titularidad fue en el Mundial de Clubes y sumó poco más de 90 minutos en el Clausura.

Datos clave

  • Kevin Zenón interesa al Alavés de España, equipo dirigido por Eduardo Coudet.
  • Boca está dispuesto a venderlo si la oferta es buena, aunque el jugador no forzará su salida.
  • Busca recuperar su nivel tras un 2025 irregular donde perdió la titularidad.
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

