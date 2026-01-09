Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

Lo que antes era un interés, este viernes se materializó en una oferta concreta. El Deportivo Alavés de la primera división de España viene fuerte por Kevin Zenón y quiere llevárselo de Boca en este mercado de pases.

El equipo comandado por Eduardo Coudet quiere sumar al volante xeneize para darle ese plus que los podría catapultar de la zona baja de mitad de tabla al sueño de meterse en el top 10 de LaLiga. Para ello, en las últimas horas avanzaron de manera formal con una propuesta por el pase de KZ22.

La oferta por un préstamo de 18 meses que trascendió recientemente es real, la cual contaría con un cargo de un millón de dólares al momento que se efectúe dicha cesión, y ahora se sumó una opción de compra que se podría ejecutar una vez que el préstamo expire en caso de concretarse.

La misma es de 7 millones de euros (8 millones de dólares) por el 100% del pase, lo que daría un total de U$D9.000.000 entre cargo y opción por la totalidad de la ficha de Zenón.

Boca comparte su pase con Unión de Santa Fe en un 80-20, por lo que se quedaría con una gran parte del dinero pero no el total. Vale recordar que el Xeneize pagó 3.7 millones por dicho porcentaje cuando lo fichó en enero de 2024.

Hoy por hoy, Zenón corre por atrás en la consideración de Claudio Úbeda, pese a que fue titular en el primer 11 que el DT armó en la pretemporada, y no tiene los minutos deseados desde principios del 2025. Su prioridad como salida es un destino europeo, por lo que no se descartan avances en estas negociaciones en los días venideros.

Zenón, a por un año diferente al pasado

En el mientras tanto, Zenón se enfoca en Boca. Con el objetivo de recuperar su mejor versión, se encuentra realizando la pretemporada a la par del grupo bajo las órdenes de Úbeda. Aspirará a comenzar el año con el pie derecho, ya sea sumando rodaje en los amistosos de pretemporada (vs. Millonarios y Olimpia) o desembarcando en tierras españolas.

El volante dejó atrás un 2025 en el que fue de mayor a menor: comenzó siendo clave de la mano de Fernando Gago, pero terminó perdiendo el lugar con la llegada de Miguel Ángel Russo y firmó un flojo último semestre: su última titularidad fue en el Mundial de Clubes y sumó poco más de 90 minutos en el Clausura.

Los números de Kevin Zenón en Boca

Desde su llegada al elenco de la Ribera a principios de 2024, el volante de 24 años lleva disputados un total de 79 partidos, en los que marcó 10 goles y aportó 7 asistencias. Además, recibió 6 amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 5051 minutos en cancha.

