Boca tiene todo listo para su estreno en el Torneo Apertura 2025. Fernando Gago confirmó la lista de convocados para recibir a Argentinos Juniors, en un encuentro que se llevará a cabo este domingo 26 de enero a las 19 en La Bombonera.

Las apariciones de Edinson Cavani y Marcos Rojo son las primeras grandes novedades del equipo de la Ribera. Tanto el capitán como el subcapitán vuelven a una concentración tras ausentarse ante Juventude y Argentino (MM) y tienen chances de ser titulares.

Por otra parte, en la lista también aparecen cinco refuerzos: Ander Herrera, Ayrton Costa, Carlos Palacios, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco. Todos están en condiciones de jugar y más de uno podría aparecer en la alineación inicial.

En cuanto a las ausencias, las más destacadas son las de Lautaro Blanco y Juan Barinaga, que son tercera opción en sus puestos según el criterio del entrenador. Además, Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y Cristian Lema siguen afuera por cuestiones físicas. Los juveniles Joaquín Ruiz y Santiago Dalmasso tampoco fueron citados.

Marchesín y Alarcón, los refuerzos que quedaron afuera de los convocados

En la lista aparecen todas las incorporaciones a excepción de Agustín Marchesín, que no será de la partida este domingo. El arquero aún no fue presentado y, si bien no hay riesgos de que se caiga el pase, su debut se postergaría para la segunda fecha.

Alarcón, por su parte, concentra junto con el plantel, pero se quedóa fuera de la nómina oficial por cuestiones administrativas. Al igual que el arquero, estará disponible para el siguiente partido, de no mediar inconvenientes.

La lista de concentrados de Boca