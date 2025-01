Agustín Marchesín rompió el silencio sobre el interés de Boca: "Consecuencia del trabajo"

La lesión que mantendrá a Sergio Romero alejado de las canchas terminó de convencer a la dirigencia de Boca de salir al mercado a buscar un arquero de jerarquía y Agustín Marchesín, actualmente en Gremio de Porto Alegre, se convirtió en el principal apuntado.

En medio de las negociaciones entre clubes, el arquero se expresó por primera vez al respecto a través de un comunicado escrito por su grupo de asesores. “Por respeto a nuestra afición, quiero aclarar que por mi parte no hay posición ante cualquier posible situación de mercado entre clubes. Siempre he respetado las instituciones en las que he estado, tengo contrato vigente y mantengo mi carrera profesional”, señaló en el mismo.

Y agregó: “Creo que la hinchada tricolor me conoce un poco mejor por todo lo que hice desde la primera vez que vestí la camiseta del Gremio. Esto lo trato como algo natural y entiendo que es consecuencia del trabajo individual y colectivo que se realiza en el campo”.

Cabe recordar que Gremio rechazó una primera oferta del Xeneize por la compra del arquero que integró el plantel de la Selección Argentina campeón en la Copa América de 2021. Tras esa negativa del club brasileño, se rumoreó que el ex Lanús estaba presionando por su salida, lo que motivó el comunicado para aclarar su postura.

De todos modos, el club de Porto Alegre podría terminar aceptando la venta del arquero si Boca hace llegar una oferta mejorada de 2 millones de dólares, según informó en ESPN el periodista Emiliano Raddi.

Publicidad

Publicidad

ver también Mercado de pases de Boca: Gremio rechazó la primera oferta por Agustín Marchesín

La postura de Gustavo Quinteros

Gustavo Quinteros, entrenador que llegó a Gremio tras coronarse campeón de la Liga Profesional con Vélez, dejó clara su postura en relación a una posible venta de Agustín Marchesín: “Cuando se abre el libro de pases siempre hay pedidos por todos los jugadores. Acá los hay muy buenos, el arquero es muy bueno, entonces es normal que haya equipos interesados”, dijo en dialogo con Vélez y su mundo.

Y agregó: “Si el jugador, Gremio y Boca Juniors se ponen de acuerdo en una negociación, por supuesto que tiene las puertas abiertas para irse, pero también las puertas abiertas para quedarse en un proyecto que ojalá sea exitoso”.