Aunque 2023 no terminó siendo el mejor de los años para Boca, Miguel Merentiel hizo los méritos suficientes como para ganarse el cariño de los hinchas, con goles y con entrega, pero también con una personalidad positiva muy bien recibida por el plantel y valorada por la dirigencia, que no dudó en avanzar en la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027.

Firmada la extensión de ese vínculo, el delantero uruguayo expresó sus primeras sensaciones en El Canal de Boca, acompañado por Raúl Cascini y Marcelo Delgado, dos de los dirigentes más cercanos al plantel. “A veces uno piensa que como Boca es tan grande va a tener mucha presión. Para mí es emocionante vivir este momento en este club tan gigante. Tener contrato hasta 2027. Hoy no caigo, pero seguramente llegaré a mi casa y diré ‘estoy en el club más grande del mundo’. Feliz”, expresó.

Los integrantes del Consejo de Fútbol Xeneize que acompañaron a Merentiel no dudaron en presentarlo como “el primero que hace las bromas en el plantel”, pero fue una revelación de Cascini, imposible de negar por el atacante, la que causó sensación entre los hinchas de Boca: “Juega un juego de dibujitos”, tiró.

El uruguayo procedió entonces a explicar que, antes de configurarse como equipo de Truco, junto a sus compatriotas Edinson Cavani y Marcelo Saracchi jugaban un juego de dibujar y adivinar. “Los tres uruguayos jugábamos Pinturillo. Después nos aburrió y jugamos al truco, los tres contra Marcos (Rojo), el Pipa (Benedetto), Briasco… Jugamos por todo”, confirmó generando al instante la reacción de los hinchas, que se lo tomaron con humor.

Merentiel volvió a respaldar a Cavani

No por compañero de juegos, sino por el compromiso con el que ve que asume su estadía en Boca incluso cuando las cosas pueden no estar saliendo como esperaba, Merentiel volvió a salir en defensa de Edinson Cavani, a quien le está tocando ser resistido por los hinchas. “Se entrena mucho, es súper profesional. Tratamos de aprender de él. Es el primero en llegar y el último en irse. Son ejemplos buenos para tomar y disfrutamos mucho de tener a Edi con nosotros”, dijo.

No lo desespera la Selección

Merentiel dijo no estar pendiente de si sus buenos rendimientos defendiendo la camiseta de Boca pueden acercarlo o no a la Selección de Uruguay que conduce Marcelo Bielsa. “Yo estoy tranquilo acá, estoy bien. Si llega un llamado sería buenísimo. Si no llega, no pasa nada. El fútbol es así. Hay que seguir”, manifestó.