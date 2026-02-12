Mientras Riquelme define la contratación de Cetré, el contratiempo que tiene Boca para incorporar un refuerzo por la lesión de Battaglia

Con el mercado de pases cerrado, a Boca se le abrieron diferentes ventanas para sumar futbolistas. Una de ellas es por la lesión que sufrió Rodrigo Battaglia, quien decidió operarse luego de que no pudiera recuperarse por medio de los plazos habituales. Por eso mismo, Juan Román Riquelme apuntó a Edwuin Cetré, por quien aún insiste.

Tras realizar una nueva oferta para sumar al colombiano que se encuentra en Estudiantes de La Plata, ya que la operación se estancó luego de una revisión médica privada que se realizó el ex Deportivo Independiente Medellín, en La Ribera aguardan por la respuesta del Pincha. Pero en las últimas horas, surgió una nueva complicación.

El tiempo apremia. Sí, a pesar de que hay tiempo de sumar refuerzos hasta el 31 de marzo, siempre y cuando exista un cupo extra por una venta o préstamo hacia el exterior que se concrete después del martes 27 de enero, en Boca tienen un cupo diferente, de menor plazo: solamente diez días.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino habilitaron al Xeneize a incorporar a un refuerzo hasta el miércoles 18 de febrero, por lo que solamente le restan seis días para sumar a Cetré u otro futbolista. Por lo tanto, Riquelme y compañía deberán agilizar las negociaciones para no perder la plaza habilitada.

Rodrigo Battaglia, volante de Boca. (Getty Images)

En el caso de que los de Brandsen 805 no sumen al extremo colombiano de Estudiantes por medio de la habilitación por la lesión de Battaglia, hay una alternativa más que podrán utilizar: vender o prestar a otro jugador hacia el exterior.

Lógicamente, Riquelme no quiere llegar a utilizar dicho recurso porque, luego de sumar al oriundo de Valle del Cauca, logra desprenderse de otro futbolista; ahí se habilitará un nuevo cupo para tener una especie de dos por uno y jerarquizar el plantel que comanda Claudio Úbeda.

