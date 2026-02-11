La estrategia de Boca para reflotar la llegada de Edwuin Cetré: la nueva oferta que le envió a Estudiantes

A pesar del revés de último momento que parecía hacer caer un pase que estaba casi hecho, Edwuin Cetré todavía puede convertirse en jugador de Boca. Luego del freno que puso tras la revisión médica privada que se realizó el jugador, el Xeneize le envió una nueva oferta a Estudiantes para reflotar la transferencia.

Según pudo saber Bolavip, el club de la Ribera le ofreció al Pincha un préstamo con opción de compra, manteniendo los montos con los que iba a realizarse previamente la operación. De esta manera, Claudio Ubeda podría sumarlo a sus filas en este mismo mercado de pases.

Con este nuevo escenario, Boca podría contar con Cetré y evaluar puertas adentro cómo responde desde lo físico a lo largo de la temporada. Si mantiene la regularidad que mostró en los últimos años, tanto Estudiantes como Independiente Medellín recibirían el dinero que negociaron en los últimos días.

De todas formas, una cesión cambia completamente el panorama para Juan Sebastián Verón y compañía, ya que obligaría al club a renovar el contrato de Cetré, que termina el 31 de diciembre. En las oficinas de Juan Román Riquelme esperan una respuesta desde City Bell.

Los números de Cetré en Estudiantes

Desde su llegada en enero de 2024, el colombiano Edwuin Cetré se convirtió en una pieza clave de Estudiantes de La Plata: disputó 85 partidos, marcó 12 goles, entregó 12 asistencias y levantó cuatro títulos (Copa de la Liga, Clausura y dos Trofeos de Campeones).

Mientras tanto, Cetré se presentó en el entrenamiento de Estudiantes

Ante esta situación, la jornada del miércoles 11 de febrero comenzó con Edwuin Cetré presentándose a entrenar en City Bell. Luego de haberse despedido de sus compañeros, el colombiano volvió a las instalaciones de Estudiantes, tal como sucedió con su frustrado pase a Paranaense.

A la espera de novedades, el extremo volvió a ponerse a las órdenes de Eduardo Domínguez. Si el pase se termina de caer de manera definitiva, el jugador podría reaparecer nada más ni nada menos que en el clásico ante Gimnasia.

