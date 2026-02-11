Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Con variantes en todas las líneas, Claudio Úbeda piensa en hasta 4 cambios en Boca para enfrentar a Platense

Luego de la derrota ante Vélez, el DT no está conforme con el equipo y piensa en cambios para recuperarse ante el Calamar.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© Getty ImagesClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

Tras la dura derrota ante Vélez por 2 a 1 en condición de visitante, Boca busca dar vuelta la página y piensa en el encuentro frente a Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el que buscará reencontrarse con la victoria y seguir haciéndose fuerte de local.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en realizar hasta cuatro variantes ya que no está conforme con el rendimiento de algunos futbolistas. Estos cambios, podrían darse en todas las líneas, exceptuando el arco, en donde se mantendrá Agustín Marchesín.

La primera modificación sería en el lateral derecho. Ante el bajo rendimiento de Juan Barinaga en los últimos partidos, Marcelo Weigandt, quien sumó minutos por primera vez de manera oficial ante Vélez, tiene chances de jugar como titular ante el Calamar. 

En la mitad de la cancha se darían dos cambios. El primero de ellos sería el regreso a la titularidad de Tomás Belmonte para reemplazar a Milton Delgado, de flojo partido frente al Fortín, mientras que el segundo sería la salida de Kevin Zenón, para que en su lugar se sume Ángel Romero a la delantera. 

Finalmente, la última variante se daría en la ofensiva. Gonzalo Gelini, quien jugó 45 minutos en la derrota contra Vélez, saldría del equipo titular para que en su lugar se meta Carlos Palacios, quien no jugó a lo largo de este Torneo Apertura a causa de una sinovitis en la rodilla derecha. 

Carlos Palacios podría ser titular ante Platense.

Carlos Palacios podría ser titular ante Platense.

Publicidad

En la práctica que tendrá el plantel profesional el próximo jueves en La Bombonera, Úbeda realizará fútbol formal y allí parará el equipo tentativo para recibir a Platense. Estas cuatro modificaciones anteriormente mencionadas se darían a lo largo del entrenamiento para ver al posible XI titular. 

La estrategia de Boca para reflotar la llegada de Edwuin Cetré: la nueva oferta que le envió a Estudiantes

ver también

La estrategia de Boca para reflotar la llegada de Edwuin Cetré: la nueva oferta que le envió a Estudiantes

La posible formación de Boca para enfrentar a Platense

Así las cosas, el Xeneize formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Ángel Romero. 

Datos claves 

  • Claudio Úbeda planea cuatro cambios en el equipo titular para enfrentar a Platense.
  • Agustín Marchesín se mantendrá como el arquero titular de Boca en La Bombonera.
  • Carlos Palacios reemplazará a Gonzalo Gelini tras recuperarse de una sinovitis en la rodilla.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Por una lesión de Messi, se reprogramó el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle
Lionel Messi

Por una lesión de Messi, se reprogramó el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle

Pellegrino anhela ser citado a España para la Finalissima: "Es lindo"
Fútbol Internacional

Pellegrino anhela ser citado a España para la Finalissima: "Es lindo"

La Inteligencia Artificial avisó quién ganará el Apertura 2026: “Combinación letal”
Fútbol Argentino

La Inteligencia Artificial avisó quién ganará el Apertura 2026: “Combinación letal”

Valentini responsabilizó a Riquelme de su salida de Boca: "Mi idea siempre fue seguir"
Boca Juniors

Valentini responsabilizó a Riquelme de su salida de Boca: "Mi idea siempre fue seguir"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo