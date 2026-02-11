Con variantes en todas las líneas, Claudio Úbeda piensa en hasta 4 cambios en Boca para enfrentar a Platense

Tras la dura derrota ante Vélez por 2 a 1 en condición de visitante, Boca busca dar vuelta la página y piensa en el encuentro frente a Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura, en el que buscará reencontrarse con la victoria y seguir haciéndose fuerte de local.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, piensa en realizar hasta cuatro variantes ya que no está conforme con el rendimiento de algunos futbolistas. Estos cambios, podrían darse en todas las líneas, exceptuando el arco, en donde se mantendrá Agustín Marchesín.

La primera modificación sería en el lateral derecho. Ante el bajo rendimiento de Juan Barinaga en los últimos partidos, Marcelo Weigandt, quien sumó minutos por primera vez de manera oficial ante Vélez, tiene chances de jugar como titular ante el Calamar.

En la mitad de la cancha se darían dos cambios. El primero de ellos sería el regreso a la titularidad de Tomás Belmonte para reemplazar a Milton Delgado, de flojo partido frente al Fortín, mientras que el segundo sería la salida de Kevin Zenón, para que en su lugar se sume Ángel Romero a la delantera.

Finalmente, la última variante se daría en la ofensiva. Gonzalo Gelini, quien jugó 45 minutos en la derrota contra Vélez, saldría del equipo titular para que en su lugar se meta Carlos Palacios, quien no jugó a lo largo de este Torneo Apertura a causa de una sinovitis en la rodilla derecha.

Carlos Palacios podría ser titular ante Platense.

En la práctica que tendrá el plantel profesional el próximo jueves en La Bombonera, Úbeda realizará fútbol formal y allí parará el equipo tentativo para recibir a Platense. Estas cuatro modificaciones anteriormente mencionadas se darían a lo largo del entrenamiento para ver al posible XI titular.

La posible formación de Boca para enfrentar a Platense

Así las cosas, el Xeneize formaría con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

