Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Fabra se despidió de Boca con un emotivo mensaje y solamente tres compañeros lo saludaron

El colombiano dejó el club luego de una década y recientemente acordó su llegada a Deportivo Independiente Medellín.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Frank Fabra
© GettyFrank Fabra

Cuando Frank Fabra llegó a Boca a comienzos de 2016, probablemente nadie imaginó que iba a permanecer en el club por diez años. En la actualidad, los jugadores no se sostienen, los planteles cambian, los entrenadores también y es difícil estar tanto tiempo en un mismo lugar. Si bien es cierto que los últimos años no fueron buenos, tanto en el rendimiento como en la relación con el hincha, los primeros fueron más que destacados.

En los últimos mercados de pases se rumoreó que Fabra podía dejar Boca, pero nunca sucedía, hasta que a finales de 2025 se le comunicó que no continuaría en el club. Desde entonces se rumorearon varios destinos, pero finalmente el lateral izquierdo decidió regresar a Deportivo Independiente Medellín, el club en el que se desempeñó antes de arribar al Xeneize.

Emotiva despedida de Fabra

A través de su cuenta de Instagram, Frank Fabra publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de varias fotos: “Llegó el día de la despedida. hay etapas que no se explican… se sienten. Y estos 10 años en Boca Juniors fueron eso: sentimiento puro. Llegué con ilusiones y con el tiempo entendí que Boca no es solo un club, es una forma de vivir el fútbol, es pasión, es responsabilidad, es orgullo. Es entrar a la cancha y sentir que millones laten con vos”.

Además, agregó: “Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón. Cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera. Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga

“En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años 9 pero un amor para toda mi vida Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Esto es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo Boca Juniors”, completó el colombiano.

Publicidad
Con variantes en todas las líneas, Claudio Úbeda piensa en hasta 4 cambios en Boca para enfrentar a Platense

ver también

Con variantes en todas las líneas, Claudio Úbeda piensa en hasta 4 cambios en Boca para enfrentar a Platense

Los 3 jugadores del plantel de Boca que le comentaron la publicación

En la publicación de Fabra -que tiene limitados los comentarios- solamente tres jugadores del actual plantel de Boca le comentaron. Nicolás Figal escribió: “Te deseo lo mejor siempre, hermano”. Juan Barinaga aportó: “Lo mejor siempre amigo”, mientras que Milton Giménez publicó: “Te extraño”.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Frank Fabra se despide de Boca Juniors tras permanecer diez años en el club.
  • El lateral izquierdo regresa al Deportivo Independiente Medellín tras finalizar su etapa en Argentina.
  • Los jugadores Figal, Barinaga y Giménez comentaron públicamente la despedida del colombiano en Instagram.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca hoy: nueva camiseta, habló Martín Palermo, Barinaga en la cuerda floja y más
Boca Juniors

Boca hoy: nueva camiseta, habló Martín Palermo, Barinaga en la cuerda floja y más

Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja y saldrían del equipo
Boca Juniors

Los 3 jugadores de Boca que quedaron en la cuerda floja y saldrían del equipo

Diego Latorre cuestionó la capacidad técnica de Juan Barinaga: "El problema es complejo"
Boca Juniors

Diego Latorre cuestionó la capacidad técnica de Juan Barinaga: "El problema es complejo"

Alberto Fernández reveló su devoción por Gallardo: "El mejor"
River Plate

Alberto Fernández reveló su devoción por Gallardo: "El mejor"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo