Fabra se despidió de Boca con un emotivo mensaje y solamente tres compañeros lo saludaron

Cuando Frank Fabra llegó a Boca a comienzos de 2016, probablemente nadie imaginó que iba a permanecer en el club por diez años. En la actualidad, los jugadores no se sostienen, los planteles cambian, los entrenadores también y es difícil estar tanto tiempo en un mismo lugar. Si bien es cierto que los últimos años no fueron buenos, tanto en el rendimiento como en la relación con el hincha, los primeros fueron más que destacados.

En los últimos mercados de pases se rumoreó que Fabra podía dejar Boca, pero nunca sucedía, hasta que a finales de 2025 se le comunicó que no continuaría en el club. Desde entonces se rumorearon varios destinos, pero finalmente el lateral izquierdo decidió regresar a Deportivo Independiente Medellín, el club en el que se desempeñó antes de arribar al Xeneize.

Emotiva despedida de Fabra

A través de su cuenta de Instagram, Frank Fabra publicó un emotivo mensaje de despedida acompañado de varias fotos: “Llegó el día de la despedida. hay etapas que no se explican… se sienten. Y estos 10 años en Boca Juniors fueron eso: sentimiento puro. Llegué con ilusiones y con el tiempo entendí que Boca no es solo un club, es una forma de vivir el fútbol, es pasión, es responsabilidad, es orgullo. Es entrar a la cancha y sentir que millones laten con vos”.

Además, agregó: “Viví momentos hermosos, otros difíciles, pero siempre defendí esta camiseta con el corazón. Cada partido, cada entrenamiento, cada vez que escuché a la gente en La Bombonera. Hoy cierro una etapa que me marcó para siempre. Me voy agradecido, lleno de recuerdos y con un amor que no se apaga“

“En el camino, me enamoré de este equipo. Me enamoré de su gente, de su mística y me voy siendo un hincha más. 10 años 9 pero un amor para toda mi vida Gracias Boca por tanto. Gracias al hincha por cada aliento. Gracias por estos 10 años que van a vivir en mí para siempre. Esto es un vínculo que ya quedó para toda la vida. Te amo Boca Juniors”, completó el colombiano.

Los 3 jugadores del plantel de Boca que le comentaron la publicación

En la publicación de Fabra -que tiene limitados los comentarios- solamente tres jugadores del actual plantel de Boca le comentaron. Nicolás Figal escribió: “Te deseo lo mejor siempre, hermano”. Juan Barinaga aportó: “Lo mejor siempre amigo”, mientras que Milton Giménez publicó: “Te extraño”.

