Mientras sigue en la órbita de River, qué dicen en el entorno de Santiago Ascacibar sobre su posible llegada a Boca

Una de las grandes novelas del mercado de pases de cara al 2026, ya tiene nombre y apellido: Santiago Ascacibar. El volante que brilla en Estudiantes de La Plata desde hace tiempo, es pretendido tanto por Boca como por River y ambos gigantes del fútbol argentino se lo disputan fuertemente, ya que sería un verdadero salto de calidad en sus equipos para la próxima temporada.

El mediocampista de 25 años de inmejorable actualidad, viene de conquistar 5 títulos domésticos desde su regreso al Pincha. Como capitán y uno de los principales referentes del vestuario, su rol es fundamental en el plantel que comanda tácticamente Eduardo Domínguez, pero es más que concreta su eventual salida en esta ventana de transferencias venidera.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años ý hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro. Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla.

Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata, pretendido por Boca y River.

Mientras tanto, desde la institución de la ribera primero quieren tener una conversación con el Ruso para conocer a detalle si realmente pretende jugar en Boca y todo indica que transcurriría en los próximos días. Así las cosas, de esta manera se encuentra la particular situación de Ascacibar y su posible arribo al Xeneize en este mercado de pases que apunta a un 2026 ambicioso.

Un dato importante a resaltar es que un requisito fundamental para las negociaciones venideras es que Ascacibar quiere jugar la Copa Libertadores, lo que le daría cierta ventaja a Boca por sobre River, que disputará la Sudamericana en el año entrante. Sin embargo, no hay que olvidar que Estudiantes también estará en el certamen internacional más importante de la región.

Una vez revelado el panorama actual sobre esta cuestión, hay que decir que hasta el momento no hay grandes novedades y esta novela promete más capítulos con el correr de los días. A su vez, destacar que Ascacibar está tasado en 7 millones de dólares y tampoco hay que descartar que un club extranjero realice una oferta y le gane la pulseada tanto a Boca como a River por el volante central.

DATOS CLAVE

La novela apenas comienza y Boca y River deben hablar con Juan Sebastián Verón para negociar una cifra que no bajará de los 7-8 millones de dólares .

. Juan Román Riquelme planea comunicarse personalmente con el jugador en los próximos días para conocer su voluntad real de sumarse al proyecto.

planea comunicarse personalmente con el jugador en los para conocer su voluntad real de sumarse al proyecto. Es de público conocimiento que el hermano de Santiago Ascacibar es fanático de Boca y presiona constantemente para verlo con la azul y oro.

y presiona constantemente para verlo con la azul y oro. Ascacibar tiene una condición casi innegociable: quiere jugar la Copa Libertadores 2026. Boca está clasificado, mientras que River deberá disputar la Copa Sudamericana el próximo año

