El defensor de la Liga Profesional que Lionel Scaloni sigue de cerca para la Selección Argentina a días de la Finalissima ante España

Nunca deja de trabajar. Y es que debe observar a diferentes futbolistas que aún tienen chances de formar parte de la convocatoria para la Finalissima, como así también a aquellos que pueden ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero en la cabeza de Lionel Scaloni aparece un nombre de la Liga Profesional de Fútbol para que se meta en la Selección Argentina.

Esto no significa que será convocado, sino que lo siguen de cerca. Y sobre todo, que haya priorizado la continuidad deportiva por sobre la vida en Europa, generó un gran augurio en el cuerpo técnico. Así como el DT nacido en Pujato se alegró por la decisión que tomó Valentín Carboni, que llegó a Racing cedido desde Inter, quien hizo lo propio fue Tomás Palacios, pero a Estudiantes de La Plata.

Oriundo de General Pico, de 22 años, el pampeano ya venía siendo observado por Scaloni. Durante su etapa en el Viejo Continente, adonde llegó en agosto de 2024 tras emigrar desde Independiente Rivadavia de Mendoza, el zaguero zurdo comenzó a formar parte del scouting que hace el entrenador junto a Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, según reportó el periodista Federico Bueno.

Con vistas a la Finalissima, que se disputará el próximo viernes 27 de marzo en Lusail, Qatar, tanto Palacios como otros futbolistas que aparecen en el radar albiceleste, seguirán trabajando a diario para intentar conseguir un lugar entre los convocados. Y de lograrlo, lógicamente deberán mantenerse en nivel para llegar a la cita mundialista.

Tomás Palacios, defensor de Estudiantes. (Foto: Instagram palaciostomi_)

Las estadísticas de Tomás Palacios

En lo que va de la temporada, que inició a fines de enero en el fútbol argentino, Tomás Palacios afrontó un total de 4 partidos con la camiseta de Estudiantes de La Plata: aún no convirtió goles ni aportó asistencias, y sumó 322 minutos en cancha.

Cabe destacar que solamente no estuvo frente a Boca, y que en su debut contra Defensa y Justicia disputó 52 minutos. A partir de allí, los partidos restantes los jugó como titular y presenció la totalidad del tiempo.

