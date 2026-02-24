González Pirez explicó por qué Estudiantes hizo el pasillo de espaldas ante Rosario Central: “Fue nuestra manera pacífica”

En los octavos de final del pasado Torneo Clausura se vivió un momento particular en el fútbol argentino debido a que los jugadores de Estudiantes de La Plata tomaron la decisión de hacer un pasillo de espaldas a los futbolistas de Rosario Central tras haber ganado el título de campeón de Liga por la tabla anual.

Leandro González Pirez, defensor del Pincharrata, habló en una entrevista con ‘Clank!’, en donde explicó la postura del equipo para realizar esta acción y reveló que les comunicaron previamente a los futbolistas del Canalla que los iban a recibir de espaldas en forma de protesta para con la AFA.

“Que quede claro, Central fue el mejor equipo sin ninguna discusión para nosotros. A lo que nosotros como deportistas no nos gustó fue que durante el medio de la competición se cambien las reglas, no es sano para nosotros porque no competís de igual forma. Nosotros ahora competimos sabiendo que hay un título en la general”, explicó.

“No tengo absolutamente nada con Central, al contrario, la mejor. No nos parecía justo eso y ya venía de cosas bastante polémicas y dudosas. Nos obligaban a hacer un pasillo que no sentíamos, no era genuino. Fue nuestra manera pacífica de decir que no estábamos de acuerdo”, continuó.

Y cerró: “Cumplimos con lo que teníamos que cumplir pero no estábamos de acuerdo. Hablé con Fatura porque nos llevamos muy bien, le dije a ‘Fideo’ también. Podía ser chocante para ellos y queríamos hacerle saber de boca nuestra que no era nada con ellos, sino que estábamos en desacuerdo con la decisión”.

Como consecuencia de este accionar, los jugadores de Estudiantes fueron suspendidos por dos fechas, que iban a ser cumplidas a partir del actual Torneo Apertura. Finalmente hubo amnistía por parte de la AFA y no fueron cumplidas, mientras que Santiago Núñez fue sancionado con 6 meses sin poder ser capitán.

