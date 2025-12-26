Boca quiere renovarle al Changuito Zeballos tras ser figura en 2025 y corre con una ventaja para llegar a un acuerdo

Después de un excelente cierre de temporada, Exequiel Zeballos dio vuelta su situación y es una de las prioridades de Boca de cara al próximo año. Un detalle importante a tener en cuenta es que su vínculo termina en diciembre de 2026 y a partir de julio puede negociar como agente libre y hasta firmar un precontrato. Por ese motivo, en Casa Amarilla ya tomaron cartas en el asunto.

Hasta mediados de 2025, el presente del Changuito era totalmente adverso. Incluso, después del Mundial de Clubes su salida parecía inminente, en caso de que llegue una buena oferta. Pero su desempeño individual en los últimos meses con un magnífico rendimiento y aportando muchos goles claves como ante River, le permitieron ser muy bien considerado de cara al futuro inmediato.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, en Boca van por la renovación de Zeballos lo antes posible. Bien saben puertas adentro que el contrato vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que en las próximas semanas se dará la negociación para conseguir que el habilidoso de 23 años extienda su vínculo por varias temporadas más y que también incluya una fuerte mejora salarial.

Exequiel Zeballos, futbolista de Boca Juniors. (Getty Images)

El factor clave que posee esta inminente negociación es que Boca tiene muy buena relación con su representante y eso facilitaría las tratativas para llegar a un acuerdo en los números. El agente del oriundo de Santiago del Estero es el mismo de Fernando Gago y Aaron Anselmino, que fue clave en la llegada del DT en su momento y en la notable venta a Europa del joven zaguero central.

De esta manera y a pesar de que todavía no comenzaron las conversaciones para estirar el convenio que une a las partes, según pudo saber BOLAVIP, es cuestión de tiempo para que suceda. Además, el vínculo entre Zeballos y Juan Román Riquelme es positivo tal como reveló en reiteradas veces el futbolista, por lo que es otra cuestión que juega a favor de las próximas negociaciones.

Cabe recordar que en los últimos 5 partidos de la fase regular del Torneo Clausura, el Changuito convirtió 3 goles -uno a River- y repartió 2 asistencias que fueron claves en la levantada de Boca. Luego, ya en los duelos de eliminación directa, también fue el mejor del equipo aunque no pudo reflejarlo en las estadísticas. Y ahora en el receso es uno de los protagonistas por su situación contractual…

