Miguel Ángel Russo sigue internado: las novedades sobre el estado de salud del técnico de Boca

El martes pasado, Miguel Ángel Russo, destacado entrenador de Boca Juniors, presentó complicaciones relacionadas con su delicado estado de salud. En esta oportunidad, una infección urinaria, sumada a su cuadro general, preocupó a propios y extraños. Las molestias del experimentado director técnico venían desde hace días.

En medio de ese panorama, Russo, de 69 años de edad, se hizo presente en la Fundación Fleni para llevar a cabo los controles correspondientes. Luego de someterse a los mismos, se determinó que el campeón de la última Copa Libertadores de América ganada por Boca, allá por 2007, quede internado en dichas instalaciones.

Russo, de pasado en equipos como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, entre otros, recibió medicación para combatir la propia afección, pasando la noche del martes en la Fundación Fleni. Luego, pese a una leve mejoría, se consideró que también debía pasar la noche del miércoles allí.

El objetivo de los médicos es continuar efectuando un seguimiento minucioso y aguardar que la infección baje en su totalidad para poder darle el alta. Así las cosas, si este jueves amanecía presentando un cuadro favorable, existía la posibilidad concreta de que al mediodía pueda marcharse de la clínica. Sin embargo, esto no fue así.

Miguel Ángel Russo sigue bajo cuidados constantes. (Foto: Getty)

Hay que destacar que Russo está viéndose analizado y evaluado de manera permanente por los médicos para que los detalles sobre su evolución y su progreso sean permanentes y precisos. Su misión es irse lo más rápido posible, pero la recomendación de los profesionales es que permanezca internado, al menos, hasta el viernes.

La bacteria encontrada en el entrenador no es la más fácil de combatir con los antibióticos correspondiente. Por ende, los médicos no tienen ninguna intención de que continúe con tratamiento ambulatorio, fundamentalmente contemplando su cuadro general. En ese sentido, la recomendación fue que permanezca internado otra noche.

Lógicamente, desde Boca no tienen ninguna intención de apurar el alta de Russo y de volver a contar con su presencia en los entrenamientos. Por el contrario, el deseo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es que el destacado entrenador pueda recuperarse de la mejor manera posible para dejar atrás este nuevo susto.

La recomendación médica que le hicieron a Miguel Russo tras los estudios

Una vez corroborada la infección urinaria e indicado el tratamiento a seguir para dejarla atrás, según informó Planeta Boca Juniors, Miguel Ángel Russo recibió un claro consejo por parte del cuerpo médico de la Fundación Fleni: no someterse a las bajas temperaturas que azotarán al AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) durante los próximos días.

Por lo tanto, habrá que ver qué decisión toma respecto a su presencialidad en los próximos entrenamientos del plantel profesional, que se llevarán a cabo en el predio de Ezeiza. A esta hora, no está garantizada su presencia en el campo de juego de Boca Predio. Mientras tanto, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez fueron designados para ocupar su lugar.

