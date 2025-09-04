No es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo y recibió una oferta de Corinthians pero Boca la rechazó

Boca Juniors se prepara con tiempo para enfrentar a Rosario Central por el Torneo Clausura 2025. Después del parate por la Fecha FIFA, el Xeneize visitará al elenco liderado por Ángel Di María en el marco de la octava jornada del certamen en el que encadenan tres victorias al hilo.

Mientras Miguel Ángel Russo continúa internado por una infección urinaria y Claudio Úbeda está al frente de los entrenamientos del equipo, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme rechazó una propuesta para desprenderse de Lucas Blondel.

El lateral derecho, que supo ser una pieza importante del plantel con Diego Martínez al frente, hoy no tiene oportunidades en este tercer ciclo de Russo. Incluso, se quedó afuera de la convocatoria de la Selección de Suiza para esta ventana internacional por su falta de minutos con la azul y oro.

En ese contexto, Corinthians se interesó en el lateral derecho que hoy corre por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula. El combinado paulista propuso un préstamo sin cargo y con opción de compra, algo que no logró convencer a los dirigentes de Boca.

Según la información de Augusto César, el Xeneize consideró insuficiente el monto de la cláusula de compra del jugador al final de la cesión. De esta manera, continuará en el club de la Ribera, dónde tiene contrato hasta diciembre de 2027 a la espera de una mejor oferta para marcharse o ganarse el lugar para volver a tener minutos.

Los números de Lucas Blondel en la temporada

A lo largo de la temporada 2025, el lateral derecho de 28 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Boca y otros cuatro con la Selección de Suiza. En los mismos, no convirtió goles y repartió dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 932 minutos en cancha.

Boca también rechazó una oferta por Zenón

El propio periodista de ESPN reveló que también llegó a Brandsen 805 una propuesta por el exfutbolista de Unión de Santa Fe. En este caso fue Deportivo Alavés quién abrió conversaciones para un préstamo por una temporada, algo rápidamente descartado por la dirigencia de Boca, que solo recibe ofertas por la venta de su pase.

