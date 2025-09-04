Navarro Montoya rompió el silencio y le habló a Riquelme tras el desplante para ser mánager de Boca

En medio de la extensa racha de 12 partidos consecutivos que tuvo Boca sin conocer la victoria que ya es parte del pasado, Juan Román Riquelme tomó fuertes decisiones. Tras disolver el Consejo de Fútbol que derivó en las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini, únicamente quedó Marcelo Delgado en la misma función y se espera que se anuncie la contratación de un nuevo mánager.

En ese contexto, aparecieron dos nombres como los principales candidatos a quedarse con el puesto que tiene a cargo la parte futbolística del Xeneize. Uno de ellos fue José Néstor Pékerman, el ex director técnico de la Selección Argentina, mientras que el otro aspirante que pica en punta es Carlos Fernando Navarro Montoya, el histórico arquero que marcó una época en la institución.

Lo cierto es que el guardameta que vistió la azul y oro durante 10 años consecutivos, rompió el silencio sobre el posible llamado del presidente de Boca para ofrecerle el rol de mánager. “Tengo la idea de seguir como entrenador, si llega algo no habrá problema, dejaré de lado mi situación como comunicador y me sumaré a el proyecto deportivo que se presente“, confesó.

Carlos Fernando Navarro Montoya, ex arquero de Boca Juniors.

En esta entrevista exclusiva con Boca De Selección, el Mono amplió su discurso en la misma línea que lo mencionado anteriormente. En cuanto a la posibilidad de que el mandatario del Xeneize decida hacerle la propuesta en cuestión, él manifestó: “El día que Román considere que deba estar en el club, me llamará. Y si alguna vez existe ese llamado lo atenderé con total naturalidad”.

De esta manera, Navarro Montoya se encargó de dejar a las claras cuál es su postura si Riquelme decide comunicarse con él para comenzar las negociaciones en busca de reemplazar el Consejo de Fútbol disuelto hace varias semanas por una nueva Secretaría Técnica que lideraría el ex arquero y tendría como único ladero al Chelo Delgado, que fue el sobreviviente del proyecto.

Vale resaltar que, al menos por el momento y en el corto plazo, Román no planea realizar la contratación de un nuevo encargado del área de fútbol. Esto se debe a que los resultados empezaron a acomodarse con los tres triunfos consecutivos ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. A raíz de eso, lo que era una verdadera urgencia se convirtió solo en una gran posibilidad.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El nuevo proyecto de Navarro Montoya

Luego de haber terminado su experiencia como entrenador de Santamarina de Tandil y de ser parte de ESPN, el Mono inicia un nuevo proyecto. A partir de ahora, Navarro Montoya es columnista de Podcast de Fútbol en la señal de Stream de Picado TV, programa que se emite de lunes a viernes a las 20:30 horas.

