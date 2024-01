Nelson Bonilla, delantero y capitán de la Selección de El Salvador, fue el privilegiado que pudo quedarse con la camiseta de Lionel Messi tras el amistoso disputado ante Inter Miami, el pasado 19 de enero en el Estadio Cuscatlán. Pero el crack al que define como “el mejor de la historia” no es su única ligazón con el fútbol argentino, ya que en una entrevista exclusiva concedida a Bolavip reveló que creció viéndolo y que tiene un gran fanatismo por Boca.

“Fútbol argentino miro todo. Aguante Boca”, confesó el futbolista de 33 años que milita en el Sukhothai de Tailandia, donde rompió la marca de 100 goles como profesional. Y consultado sobre cómo reaccionaría ante un llamado de Juan Román Riquelme, no dudó: “Si me llama Román voy corriendo y le corto el pasto a La Bombonera”.

Es que Bonilla creció viendo al Boca de Carlos Bianchi salir victorioso de mil batallas por Copa Libertadores, con Juan Román Riquelme como emblema futbolístico. “Nosotros en El Salvador crecimos con el fútbol argentino. Creo que mi generación viene de la escuela argentina. Del juego, pero también de meter, del cuchillo entre los dientes. Vimos mucho Boca Juniors en la época de Bianchi. Lo tengo bien marcado a eso. Veíamos el programa Fútbol para Todos, que llegaba por Fox Sports”, le dijo a Bolavip.

Y para demostrar que ese fanatismo por el Xeneize no se ha ido apagando con el paso de los años, agregó: “Mirábamos todo. Crecimos con el fútbol argentino. Y al día de hoy yo miro todo. Sé todos los problemas que pasan en Boca. Cuando fui al Mundial me hice amigo de dos barras de La 12. Me mandaron la camiseta de Cavani, que la tengo acá en Tailandia. Aprovecho a mandarles saludos. Siempre me dicen que vaya. Tengo muchas ganas de visitar Argentina, nunca tuve la oportunidad de ir, y ver un partido en La Bombonera. Es una locura total”.

Surgido en Alianza, uno de los clubes más populares de El Salvador, Bonilla incursionó en varias ligas europeas antes de llegar al fútbol tailandés, donde ha permanecido los últimos seis años. Jugó en Viitorul de Rumania, Zira de Azerbaiyán, Nacional y Oliveirense de Portugal y Gaziantep de Turquía. Aunque nunca estuvo cerca del fútbol argentino, sí tuvo ofrecimientos desde Sudamérica, que por una u otra razón decidió rechazar.

“Tuve dos oportunidades. A los 14 años vino un entrenador a El Salvador y estuve a punto de irme a las inferiores de Vasco Da Gama. Ya como profesional, pude ir a Curitiba en su momento, pero tomamos la decisión de quedarnos en Tailandia. También tuve sondeos de equipos bolivianos en su momento. Acá metí muchos goles y se me abrieron muchos mercados”, explicó.

¿Cómo hizo Bonilla para quedarse la camiseta de Messi?

El capitán de la Selección de El Salvador se había quedado con las ganas de conocer a Messi en el partido que en 2015 y en Washington habían disputado ante la Selección Argentina, pero en el que el crack no entró ni un solo minuto por encontrarse lesionado. Lo vio, pero no se atrevió a saludarlo, mucho menos a pedirle una foto, algo que había lamentado durante los últimos 9 años hasta saber que iba a tener revancha.

“Finalmente tuve la oportunidad de que venga como campeón del mundo, poderle estrechar la mano, decirle que es el mejor. Y en la casa de uno, con mi familia ahí presente. Poder decirle que él es el mejor para mí fue un sueño que no voy a olvidar nunca. Le dije que era el mejor del mundo. La verdad que le dije ‘sos el mejor de la historia’. Y si me podía cambiar la camiseta. Él se rio y me dijo ‘sí, la cambiamos después’“, relató.

Y continuó: “Todos queríamos la camiseta de Leo. Pero como te decía, para mí fue volver después de mucho tiempo y fue una sorpresa que los jugadores, el cuerpo técnico, me eligieran para volver a ser el capitán. Entonces, cuando me dijeron eso, lo primero que dije es ‘voy por la camiseta de Messi’, jaja. Ya no me importaba nada, fue lo primero que se me vino a la mente sabiendo que me lo iba a cruzar primero. Al final, pude conseguirla”.

¿Cómo es el fútbol en Tailandia?

Aunque ya defendió varias camisetas en Tailandia, Nelson Bonilla milita actualmente en Sukhothai, el mismo club que le había abierto en 2018 las puertas de un destino exótico para la amplia mayoría de los fanáticos del planeta y cada vez más habitual para él.

“Cuando vine tenía el mismo desconocimiento que todos. Pensás que el fútbol es lento, no sabes qué tan bueno o qué tan responsables son en el pago. Pero me llevé una sorpresa muy grande. Hay cuatro o cinco equipos bastante grandes, que económicamente manejan cifras de transferencias de un millón de dólares, que tiene estadios en perfectas condiciones, centros de alto rendimiento. Hay muy buena competencia y en la Selección igual”, le contó a Bolavip.

Y explicó: “Asia es un continente bastante amplio. Imaginate que tiene a Japón, tiene a Corea, Irán, Arabia Saudita, China… Países que económicamente son más fuertes. En el sureste asiático, Tailandia es dominador. También es como un trampolín para las ligas de esos países. Se disfruta. Yo vine en 2018, voy para seis años y me siento muy bien en todos los aspectos. No existen los problemas de la mayoría de los países de Latinoamérica con los pagos y cosas así. Se desconoce, se engloba como liga exótica, pero se sorprenden cuando vienen y lo viven”.