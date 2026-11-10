Néstor Lorenzo usó la no convocatoria de Álvaro Montero a Colombia para responder críticas: “Si no me llaman…”

El entrenador argentino arremetió contra sus críticos y explicó la necesidad de Boca de contar con su arquero en esta fecha FIFA.

Comienza la fecha FIFA y varias selecciones ya empiezan a definir cuestiones relacionadas a sus últimos compromisos internacionales de este 2026. La Selección Colombia no es la excepción, ya que los comandados por Néstor Lorenzo se encuentran congregados en tierras cafeteras para disputar dos amistosos ante Chile.

El seleccionador argentino, que se ocupa del combinado cafetero desde junio del 2022, optó por prescindir de Álvaro Montero, su arquero titular, debido a que tiene que afrontar el compromiso de las semifinales de la Copa Argentina con Boca, en un partido frente a Banfield que se disputará el próximo sábado 14 de noviembre.

Para justificar esta ausencia, Lorenzo habló en las últimas horas: “Antes de la fecha previa le llamé a Camilo Vargas y le dije ‘no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima’. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”.

Lo cierto es que la ausencia del golero xeneize generó controversias en Colombia, sobre todo por los dichos de Lucas González Diez, el entrenador de Atlético Nacional (con pasado en Central Córdoba en Argentina), quien manifestó que le parecía injusto que Lorenzo convocara a dos de sus jugadores porque se perderán las semifinales de la Copa BetPlay, que se jugará en plena fecha FIFA.

Sin rodeos, Néstor Lorenzo respondió sus críticas: “Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”.

Además, el DT argentino soltó un comentario filoso hacia los cuestionamientos, alegando falta de comunicación desde Atlético Nacional: “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”.

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⚠️🎙️ “Escuché a Lucas. Es injusto”



“Si me llaman yo les explico, pero prefieren hablar con la prensa”



“Boca necesitaba a Montero la fecha pasada e igual lo llamé. Cada caso es distinto”



Néstor Lorenzo responde a Lucas González en @NoticiasCaracol pic.twitter.com/mahms3LFq7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2026

¿Cuándo se juega Boca vs. Banfield?

El partido entre Boca Juniors y Banfield, correspondiente a la otra semifinal de la presente edición de la Copa Argentina, se llevará a cabo el próximo sábado 14 de noviembre, desde las 19 horas, en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza.

Los convocados de Colombia, sin Montero

ARQUEROS

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)

Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)

Devis Vásquez – AS Roma (ITA)

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DEFENSORES

Daniel Muñoz

Juan Cabal

Jhon Lucumí

Edier Ocampo

Dávinson Sánchez

Kevin Andrade

Juan Ariazala

Samuel Velásquez.

MEDIOCAMPISTAS

Gustavo Puerta

Nelson Deossa

Jefferson Lerma

John Solís

Daniel Arcila

Juan Rengifo

Jhon Arias

Yáser Asprilla

Matías Orozco

DELANTEROS

Camilo Mena

Luis Suárez

Daniel Mosquera

Camilo Durán

Oscar Perea

Jaminton Campaz