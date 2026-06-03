Los dos técnicos que Chicho Serna le recomendó a Riquelme para reemplazar a Úbeda en Boca

El colombiano, ya alejado de su rol como integrante del Consejo de Fútbol, analizó el presente del Xeneize.

Juan Román Riquelme hizo oficial la salida de Claudio Úbeda, a quien no le renovó el vínculo y dejó de ser el entrenador de Boca. Así, comenzaron a surgir diferentes alternativas para suceder a quien se hizo cargo del plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Entre los entrenadores que se postularon mediáticamente, como así también los que fueron ofrecidos por sus respectivos representantes, además de los que son del gusto de Riquelme y la Dirección Deportiva, se presentan varias opciones. Como si los nombres no fueran suficientes, apareció Mauricio Serna brindando una opinión al respecto.

Chicho, que hasta hace pocos meses estuvo vinculado al Consejo de Fútbol que lideraba las acciones deportivas del club de La Ribera, desde su Colombia natal le brindó una entrevista a ESPN F12, donde analizó el presente tras la partida de Úbeda y le recomendó a la dirigencia de Boca que contraten a Guillermo Barros Schelotto o, en su defecto, a Néstor Lorenzo.

“Tiene que ser un DT de nombre. El abanico no es muy grande. Para mí el primero sería Guillermo entre los del Mundo Boca”, exclamó para solicitar el arribo del actual entrenador de Vélez. A lo que también agregó sobre el estratega argentino que lidera las filas de su nación y estará en la Copa del Mundo: “Me gusta Néstor Lorenzo, pero creo que es muy complejo porque depende de cómo le vaya a Colombia en el Mundial”. Y concluyó: “Me gustaría ver a uno de ellos dos dirigiendo a Boca”.

¿CÓMO Y QUIÉN TIENE QUE SER EL PRÓXIMO TÉCNICO DE BOCA PARA EL CHICO SERNA?



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Tras postular a los entrenadores, el colombiano de 58 años aseguró que “si bien están en la misma posición los dos, me parece más difícil lo de Lorenzo” porque la cita mundialista aún no inició y el estratega tiene el gran anhelo de dirigir el certamen más importante del mundo.

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