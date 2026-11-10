¿Se mete Aranda? La posible alineación de Boca para enfrentar a Banfield por la Copa Argentina

El Vasco piensa en un cambio en la ofensiva para el próximo partido de su equipo.

Tras ganar el título de la Tabla Anual, Boca da vuelta la página y se prepara para su próximo objetivo cercano: la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, por un lugar en la gran final frente a Platense, que ya hizo lo propio al eliminar a Atlético Tucumán por penales.

De cara a este encuentro, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, poco a poco comienza a pensar en el equipo titular, que podría tener un cambio en la zona ofensiva respecto al que venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera por la fecha 16 del Torneo Clausura.

A lo largo de la semana, el ‘Vasco’ determinará los pasos a seguir con Tomás Aranda. El volante ofensivo se recuperó de una fractura de peroné, sumó minutos ante el Halcón de Varela y cuenta con chances de ser titular en lugar de Alan Velasco, quien volvería a ser suplente.

De esta manera, todo indica que Leonel Flores volvería a ser suplente, tal como pasó ante Defensa y Justicia, debido a que sus rendimientos en cancha no terminaron de convencer a Arruabarrena, por lo que decidió sacarlo del XI titular para el cierre de la temporada.

Por otro lado, el DT del Xeneize aguardará por la recuperación de Rodrigo Battaglia y Adam Bareiro. En ambos casos están cerca de recibir el alta médica, por lo que cuentan con chances de formar parte de la lista de convocados y así formar parte del banco de suplentes.

La posible formación de Boca para enfrentar a Banfield

El Xeneize saldría a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Tomás Aranda.

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