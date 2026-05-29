Ambos tienen trabajo: los dos entrenadores del gusto de Riquelme para reemplazar a Claudio Úbeda

El Sifón no seguirá y el presidente ya tiene a sus dos primeros candidatos para reemplazarlo.

No es oficial, ya que Boca todavía no lo comunicó, pero la decisión puertas adentro de Brandsen 805 es definitiva: Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador del plantel profesional masculino del Xeneize de cara al próximo semestre.

La caída ante Universidad Católica en La Bombonera, con la consecuente eliminación en fase de grupos de la Copa Libertadores fue su último partido como DT de Boca y solo resta una reunión con Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado para que su futuro sea fuera del club de manera formal.

Tras la eliminación en la Copa, el plantel de Boca entrará en un receso de poco menos de un mes, para reencontrarse en una pretemporada que comenzará el 18 de junio. Allí, tendrán un nuevo entrenador, ya que Úbeda se marchará oficialmente antes de aquellas fechas.

Según pudo saber BOLAVIP, hay dos nombres que pican en punta en las primeras horas posteriores al cimbronazo copero. Ambos tienen trabajo actualmente y desafíos por delante, pero sus respectivos futuros se mantienen en duda. En concreto, los dos DTs que son del gusto de Riquelme son Néstor Lorenzo y Luis Zubeldía.

Lorenzo interesa hace tiempo en la Ribera. De hecho, es el principal apuntado desde que en Boca comenzaron a dudar en no renovarle a Úbeda pasado este semestre. El problema es que actualmente dirige a la Selección de Colombia y disputará el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo interesa hace tiempo en Boca (Getty)

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El impedimento mayor para que Boca no vaya por Lorenzo es si el combinado cafetero avanza de manera próspera en la Copa del Mundo. Contar con la contratación del nacido en Villa Celina significaría no tenerlo durante la pretemporada, sumándose recién cuando finalice su participación en el Mundial, cerca del reestreno del Xeneize en el segundo semestre del año.

En el caso de Zubeldía, actualmente se encuentra en Fluminense. Su puesto tambaleaba hace semanas, pero encausó el curso del equipo con una milagrosa clasificación a octavos de final de la Libertadores y con un parcial tercer puesto en el Brasileirao. Así, el ex Lanús y Racing ganó confianza en el Fluzao y seguiría en su cargo el próximo semestre.

Luis Zubeldía, otro candidato del agrado de Riquelme (Getty)

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Además, el propio entrenador tiene claro que quiere seguir en Brasil, por lo que el sueño de Riquelme tanto con él como con Lorenzo parece alejarse de la realidad. Por lo pronto, son los dos DTs que le gustan al presidente de Boca, pero sería complicado que alguno de ellos pueda convertirse en el reemplazante de Claudio Úbeda.

Qué resta para que Úbeda deje de ser el DT de Boca

Una charla. Todavía no hubo un contacto entre el presidente Juan Román Riquelme y el ex DT de Huracán, la Selección Argentina Sub-20 y Racing, quien tuvo su última presentación ante Universidad Católica. Lo más probable es que, a más tardar, se reúnan el próximo lunes para comunicarle la decisión final.

Cabe destacar que el plantel boquense ya se encuentra de licencia, pero les comunicaron que el jueves 18 de junio deberán presentarse en las instalaciones de Boca Predio para comenzar con la pretemporada, a la que desde la dirigencia esperan llegar con un nuevo entrenador.

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Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien obtuvo 17 triunfos, 7 empates y ocho caídas.

Las eliminaciones en el Torneo Apertura, a manos de Huracán en los octavos de final, como así también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, generaron más de una crítica por parte de los hinchas, quienes pidieron por su salida.

En síntesis

Claudio Úbeda dejará de ser el DT de Boca tras dirigir 32 partidos.

dejará de ser el DT de Boca tras dirigir 32 partidos. Lorenzo y Zubeldía son los principales candidatos elegidos por Juan Román Riquelme.

son los principales candidatos elegidos por Juan Román Riquelme. 18 de junio es la fecha de inicio de la nueva pretemporada de Boca.