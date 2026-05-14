Roger Martínez explotó contra Néstor Lorenzo, DT de Colombia, por no ser convocado al Mundial: “No sabes un carajo”

El delantero no fue incluido en la prelista de 55 futbolistas, aunque acumula 23 goles en 32 partidos.

Este jueves por la tarde, Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de convocados de la Selección de Colombia con un total de 55 futbolistas. Si bien la integran muchos jugadores de jerarquía y con gran presente, Roger Martínez salió al cruce y apuntó fuertemente contra el entrenador, luego de no incluirlo en la nómina preliminar para disputar la Copa del Mundo 2026.

El delantero de 31 años que actualmente viste la camiseta de Al-Taawon FC de Arabia Saudita, acumula 23 goles en 32 partidos disputados, ocupando el quinto puesto en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League. Sin embargo, no es citado desde el 10 de octubre de 2024 al combinado nacional en el duelo ante Bolivia en El Alto, cuando todavía era futbolista de Racing.

Roger Martínez, en su etapa en la Selección de Colombia. (Getty Images)

Lo cierto es que Martínez explotó contra Néstor Lorenzo al no ser convocado de cara al Mundial. “Increíble“, manifestó Roger en primera instancia en un posteo que subió a su historia de Instagram. “El segundo jugador con mejor promedio de gol colombiano, 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas“, agregó inmediatamente después el delantero con pasado en el fútbol argentino.

Pocos segundos más tarde, el atacante continuó con su relato e incluso redobló la apuesta. “Peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo“, sumó como argumentos el goleador que sonó en reiteradas ocasiones para convertirse en refuerzo de Boca, aunque sin éxito en diferentes oportuindades.

Roger Martínez, en su etapa en la Selección de Colombia. (Getty Images)

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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabes un carajo“, manifestó también Martínez, en un claro ataque contra el entrenador. “Más de lo mismo, pero ahí wee“, culminó su fuertísimo descargo en su cuenta personal de Instagram.

El posteo de Roger Martínez.

Vale resaltar que el oriundo de Cartagena de Indias lleva acumulados 28 partidos en la Selección de Colombia, en los que convirtió 4 goles, sin tener un gran desempeño individual como para mantenerse como una pieza fundamental en este ciclo de cara a la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

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Los 55 preconvocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas

Kevin Mier, Álvaro Montero, Andrés Mosquera, David Ospina, Aldair Quintana, Camilo Vargas Defensor: Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández

Juan Cabal, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhojan Romaña, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Santiago Arias, Andrés Felipe Román, Edier Ocampo, Daniel Muñoz, Álvaro Angúlo, Cristian Borja, Deiver Machado, Johan Mojica, Junior Hernández Mediocampistas: Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera

Wilmar Barrios, Nelson Deossa, Sebastián Gómez, Jefferson Lerma, Jhon Solís, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias, Jorge Carrascal Jordan Barrera Delanteros: Yaser Asprilla, Jaminton Campaz, Johan Carbonero, Edwin Cetré, Luis Díaz, Sebastián Villa, Carlos Andrés Gómez, Jhon Stiven Mendoza, Juan Guillermo Cuadrado, Rafael Santos Borré, Jhon Córdoba, Jhon Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Suárez, Neyser Villareal, Kevin Viveros.

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