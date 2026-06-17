¿Quién es el DT de Colombia en el Mundial 2026?

El experimentado DT argentino tiene el gran desafío de liderar a la Selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección Colombia hace su tan esperado debut en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, marcando su regreso a la máxima cita del fútbol tras su ausencia en Qatar 2022. El principal artífice de este renacer futbolístico del conjunto cafetero es Néstor Gabriel Lorenzo, un estratega argentino que ha sabido devolverle la ilusión y la competitividad a todo un país.

Bajo la conducción de Lorenzo, el equipo ha recuperado su identidad de juego, combinando el talento individual con un bloque colectivo muy sólido. Durante su ciclo, Colombia no solo logró la clasificación mundialista al finalizar en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas, sino que también deslumbró al alcanzar la final de la Copa América 2024, consolidando un proyecto que hoy busca dar el golpe en el máximo escenario mundial.

Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

¿Quién es Néstor Lorenzo?

Nacido en Villa Celina, Buenos Aires, el 28 de febrero de 1966, Néstor Lorenzo forjó su carácter primero como futbolista profesional, desempeñándose en la posición de defensor central. Debutó en la Primera División con Argentinos Juniors y construyó una carrera respetable que lo llevó a sumar rodaje en el fútbol europeo (defendió las camisetas del Bari de Italia y del Swindon Town de Inglaterra) y a tener destacadas etapas en Argentina, pasando por San Lorenzo, Ferro Carril Oeste y Boca.

Además, su currículum como jugador incluye una experiencia invaluable a nivel selecciones: disputó el Mundial de Italia 1990 bajo las órdenes de Carlos Salvador Bilardo, llegando a ser titular en la recordada final frente a Alemania. Ese roce mundialista temprano es un factor clave que le permite hoy entender a la perfección la presión y las exigencias que enfrentan sus propios dirigidos.

Su trayectoria como entrenador

Tras colgar los botines, Lorenzo inició un extenso y exitoso camino siendo asistente técnico de José Néstor Pékerman. Durante casi dos décadas, ofició como la mano derecha del aclamado entrenador, acompañándolo en la Selección Argentina (donde dijeron presente en el Mundial de 2006), en el fútbol de México (Toluca y Tigres) y, fundamentalmente, en el inolvidable ciclo al frente de la propia Selección Colombia, cuerpo técnico con el cual clasificaron a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Su despegue definitivo como entrenador principal se dio a fines de 2020, cuando asumió la conducción del FBC Melgar de Perú. En el conjunto arequipeño demostró rápidamente sus dotes de estratega: conquistó el Torneo Apertura 2022 y guio a sus dirigidos hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Estos resonantes resultados fueron el trampolín perfecto para llamar la atención de la Federación Colombiana de Fútbol.

El presente con la Selección Colombia

Oficializado en el cargo a mediados de 2022, Lorenzo asumió la exigente tarea de reconstruir anímica y futbolísticamente a La Tricolor. Su impacto fue fulminante y se tradujo en resultados tangibles: llegó a hilvanar un histórico invicto de 28 partidos consecutivos, dándose el lujo de obtener triunfos de gran calibre en compromisos frente a potencias absolutas como Alemania, Brasil y España.

Ahora, con 60 años y consolidado como uno de los técnicos más eficaces del continente sudamericano, Néstor Lorenzo afronta su primer gran reto como entrenador principal en una Copa del Mundo. Con un plantel que mezcla experiencia y juventud, y apoyado en figuras determinantes como Luis Díaz y James Rodríguez, el objetivo primordial del entrenador es que Colombia asuma el protagonismo y demuestre que está lista para pelear por todo en el certamen organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

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Néstor Lorenzo, DT de Colombia.

Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026