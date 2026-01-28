Por qué no juega Miguel Merentiel en Boca ante Estudiantes por el Torneo Apertura 2026

En el Estadio UNO, Boca Juniors se enfrentará este miércoles ante Estudiantes de La Plata por la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026. Los comandados por Claudio Úbeda buscan encadenar una nueva victoria luego del debut con sonrisa ante Deportivo Riestra.

Delante, tendrán a uno de los equipos más fuertes del fútbol argentino. Para colmo, el Xeneize cuenta con numerosas bajas en el ataque, que hicieron improvisar al entrenador.

Si bien Miguel Merentiel supo ganarse el lugar de centrodelantero titular, el uruguayo estará ausente este miércoles. El ex Defensa y Justicia sufrió un desgarro en el gemelo el 18 de enero en el amistoso ante Olimpia de Paraguay.

De esta manera, la Bestia cumplió poco más de una semana de recuperación, por lo que se espera que todavía se pierda, al menos, los dos siguientes compromisos del club de la Ribera en el marco de la rehabilitación de su gemelo.

Zufiaurre tendrá su oportunidad como titular

El delantero de la Reserva de Boca saldrá a la cancha de arranque ante las numerosas lesiones que afronta el plantel en ese puesto. El jugador de 20 años compartirá la delantera junto a Exequiel Zeballos y Kevin Zenón.

Ante Deportivo Riestra, Lucas Janson había sido el ‘9’ titular ante las bajas de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. A pesar de ello, Boca publicó un parte médico a pocas horas de la visita al Pincha para informar sobre el desgarro abdominal que dejó afuera al ex Vélez.

