A pesar de que el mercado de pases se abrirá el próximo 1 de junio en el fútbol argentino, para Boca ya comenzó puertas adentro, ya que desde hace días existen charlas entre el Consejo del Fútbol, Diego Martínez y Juan Román Riquelme para diagramar el armado del plantel de cara al próximo semestre.

Respecto a las bajas, se conoció recientemente que se irán Jorman Campuzano a Atlético Nacional, Ezequiel Bullaude regresará a Feyenoord y se les buscará un destino a Darío Benedetto, Norberto Briasco, Juan Ramírez, Frank Fabra y Vicente Taborda. Además, del plantel pueden marcharse Equi Fernández ante una oferta desde Europa y por resolverse el futuro de Pol Fernández, quien decidió no renovar su vínculo que vence en diciembre de este año.

Pero… ¿y las posibles altas? Muchos nombres han trascendido en las últimas semanas, pero este lunes se conoció la lista completa de futbolistas que son pretendidos por Boca y que están en concordancia entre la parte técnica y la dirigencial. En total, son 11 futbolistas, y la gran mayoría estarían apuntados para la zona media del campo de juego.

Claro está que no arribarán todos ellos y que existen prioridades y alternativas para cada caso. El periodista Leandro Contento reveló, en Diario La Nación, todos los nombres que se encuentran en carpeta de Boca. Salvo alguna oportunidad extra en el mercado, los refuerzos xeneizes saldrán de este listado.

Para la defensa, un solo nombre -de momento-: Gary Medel

Gary Medel se iría de Vasco da Gama e interesa en Boca.

El chileno busca salir de Vasco da Gama y, con 36 años, busca aportar su liderazgo y experiencia en clubes en los que tiene un buen recuerdo: Boca y Colo Colo. Medel es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme y Diego Martínez aceptó su arribo para reforzar la zona defensiva, teniendo en cuenta que allí tuvo complicaciones durante el semestre entre lesiones, suspensiones y decisiones dirigenciales.

El ex Inter de Milán y Bolonia es pretendido hace tiempo por Boca, pero para concretar su arribo en este mercado, deberán prescindir de un cupo de extranjeros, actualmente ocupados por Miguel Merentiel, Luis Advíncula, Marcelo Saracchi, Edinson Cavani y Jan Hurtado, quien regresará de su préstamo en Liga de Quito. El objetivo del Xeneize es nuevamente desprenderse del venezolano, pero aún no han tenido propuestas por su pase.

Los 7 nombres para el mediocampo

Teniendo en cuenta las salidas de Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Ezequiel Bullaude y Vicente Taborda, más el anuncio de que Pol Fernández no renovará su contrato y los intereses desde Europa por Equi Fernández, Boca se encuentra en la necesidad de rearmar la parte central del plantel, incorporando diversos futbolistas para zona de la mitad de la cancha.

Escalante, el ex Boca que quiere volver

Con un aspecto más defensivo, aparecen nombres como los de Ignacio Miramón, Santiago Ascacíbar, Gonzalo Escalante, Rodrigo Battaglia y su tocayo, Rodrigo Echeverría. Este último es primero a descartar de la lista, ya que Huracán lo declaró intransferible y recientmente adquirió su ficha tras estar cedido a préstamo desde Everton de Chile.

Sobre Escalante se conoció que el surgido en la cantera xeneize desea volver luego de estar casi diez años en Europa, y el reciente descenso de su equipo, el Cadiz, facilitaría su retorno a Brandsen 805. La situación de Miramón es particular, ya que el juvenil surgido en Gimnasia no tuvo minutos en su primera temporada en el viejo continente jugando para el Lille francés, y no se descarta una salida a préstamo para que gane tiempo en el campo de juego.

Battaglia y Ascacíbar ya fueron deseo de Boca en otros mercados de pases, pero ambos gozan de un gran presente en sus respectivos equipos, Mineiro y Estudiantes, y resultaría difícil que los larguen.

Buscando un clásico “box-to-box”, o volante mixto, el nombre que aparece es el de Fausto Vera. El volante de Corinthians resonó en reiteradas ocasiones en Boca y Diego Martínez se mostró interesado en contar con él. Aún tiene dos años de contrato en el Timao pero no se descarta que le den salida. Recientemente le hizo un guiño al Xeneize con una foto en su Instagram, en la que se mostró mirando el encuentro ante Talleres del último fin de semana.

Joaquín Pereyra, mediocampista de Atlético Tucumán que quiere Boca (Getty Images).

Por último, como creativo, la única alternativa que surge de momento es el nombre de Joaquín Pereyra. El 10 de Atlético Tucumán fue buscado por Boca y River en anteriores mercados de pases y el Xeneize nuevamente se mostró decidido a comprar su pase. Actualmente solo con él es con quien Boca inició conversaciones, por lo que podría ser el primer refuerzo del próximo mercado.

La delantera: dos extremos que interesan y un solo punta

Con el tándem Merentiel-Cavani consolidado como titular y con Langoni e Ignacio Rodríguez como únicas alternativas de momento, en Boca también buscarán reforzar la zona de ataque, sobre todo con variante más revulsivas que de área.

En este sentido, los dos extremos que se encuentran en carpeta de Boca son Alan Velasco y Maxi Meza, ambos pretendidos hace tiempo por el club de la Ribera. Ambos ex Independiente, aunque uno con apenas 21 años y el otro con la experiencia de los 31 años.

Maxi Meza está en la mira de Boca

Meza ya comunicó en Rayados de Monterrey que no renovará su contrato y que se irá libre en diciembre, cuando el mismo expire. En el club mexicano no descartan traspasarlo este mercado para recibir un monto mínimo de dinero, antes de perderlo como agente libre. Y Boca ya asomó como posible destino.

Velasco viene atravesando la última etapa de una rotura de ligamentos cruzados y recién volverá a estar disponible en un puñado de semanas. Es clave en el Dallas FC de la MLS, por lo que negociar su salida no será sencilla. En una situación similar, Boca tiene un futbolista dentro del plantel en este puesto, como lo es Exequiel Zeballos. El Changuito apunta a estar al 100% tras el receso por Copa América, por lo que regresará a las convocatorias en el segundo tramo de la temporada.

Adam Bareiro, pretendido por Boca

Y la lista se completa con el paraguayo Adam Bareiro. El atacante de San Lorenzo es pretendido por Boca y por River y podría salir en este mercado de pases por su cláusula de rescisión valuada en 3.5 millones de dólares. Sin embargo, Boca deberá liberar un cupo de extranjero antes de ficharlo, y según reveló La Nación, no consideran prioritaria la inversión de semejante dinero en un delantero que no llegaría para ser titular.

La lista completa, en resumen