Se muere por jugar en Boca: la fortuna que resigna Santiago Ascacibar para irse de Estudiantes

Pasó el debut de Boca Juniors por el Torneo Apertura y el calendario no da tregua. Mientras el plantel de Claudio Úbeda se prepara para visitar a Estudiantes de La Plata este domingo, la dirigencia trabaja a contrarreloj en los últimos días del mercado de pases.

A falta de la revisión médica, Ángel Romero se convertirá en el primer refuerzo del club de la Ribera. Pero hay otra importante negociación en marcha: la de Santiago Ascacíbar. El mediocampista quiere jugar en Boca y Juan Román Riquelme acelera para cumplirle el sueño.

En los últimos días, los dirigentes del Xeneize y el Pincha negociaron por el pase del capitán del León y hubo acercamientos este lunes. La operación podría hacerse por un monto menor al especulado y contaría con un gesto de Ascacibar con Estudiantes.

Según pudo saber BOLAVIP, Boca abonaría 3,85 millones de dólares netos por el 80% de la ficha del volante, que resignaría el 15% que le corresponde de la transacción para dejarlo en manos del club platense. Son casi 600 mil dólares, además de una deuda que la institución mantiene con el futbolista.

Brian Aguirre puede destrabar la operación

Para desprenderse de su capitán, Estudiantes pidió contar con Brian Aguirre en este mercado de pases. El volante ofensivo dio el visto bueno para sumarse como cedido al plantel de Eduardo Domínguez, aunque aún restan pulir detalles en esta parte de la negociación.

El exfutbolista de Newell’s, que llegó a Boca por 5 millones de dólares, pretende una mejora de salario antes de salir al club patense. Cabe recordar que el club de la Ribera se hará cargo de su sueldo durante su estadía en Estudiantes, que se prolongaría por los próximos 18 meses.

