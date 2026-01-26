En el cierre del mercado de pases, y ante la noticia de que Rodrigo Battaglia deberá ser operado, por lo que estará más de seis meses fuera de las canchas, Juan Román Riquelme junto a la dirigencia de Boca salieron en búsqueda de un nuevo mediocampista, y todos los cañones apuntan a Santiago Ascacíbar, de Estudiantes.

Tal es así que el elenco de la Ribera elevó una oferta formal a sus partes del Pincha y están cerca de llegar a un acuerdo por el volante para comprar su ficha y ceder a préstamo al extremo Brian Aguirre. Por el lado del jugador ya tendrían todo arreglado por su contrato y la duración del mismo.

Leandro González Pirez, uno de los referentes de Estudiantes y compañero del ‘Ruso’, habló con ESPN luego del empate de su equipo ante Independiente por el Torneo Apertura, y allí le dejó una advertencia en forma de broma al volante, ya que podrían enfrentarse en la siguiente jornada del certamen local.

“El Ruso para nosotros es una bandera, es sinónimo de Estudiantes de La Plata. Me parece que es un jugador y una persona que se entregó por completo al club”, inició para destacar la importancia que tiene Ascacíbar puertas adentro en el plantel comandado por Eduardo Domínguez.

Y agregó con una advertencia en caso de enfrentarse en la próxima fecha, justamente en 1 y 57: “Le deseo lo mejor si llega a tener esta oportunidad. Si llega a ser ahora esperemos que el próximo partido no juegue porque le vamos a meter y lo vamos a cagar a patadas”.

Esto se debe a que si en el transcurso de los primeros días de la semana se cierra la negociación, el debut de Ascacíbar con la camiseta de Boca podría ser nada más y nada menos que en la cancha de Estudiantes, ya que estos equipos se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Úbeda habló sobre la posible llegada de Ascacíbar a Boca

Como sucede habitualmente, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada partido oficial. Como no podía ser de otra manera, a pesar de la victoria minutos antes, el entrenador hizo hincapié en la negociación por Santiago Ascacibar, para que se convierta en el segundo refuerzo en este mismo mercado de pases.

Lo cierto es que, sin titubear, el director técnico de Boca fue contundente. “El club está terminando de trabajar“, sentenció en primera instancia, dando a entender que se vienen momentos decisivos. “Nosotros esperamos que se pueda resolver en estas 48 o 72 horas que faltan“, manifestó inmediatamente después ante la postura del cuerpo técnico que encabeza desde hace algunos meses.

