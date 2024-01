En su última experiencia como entrenador, Martín Palermo dirigió a Platense durante todo el 2023, en donde no solo logró el objetivo principal, que era evitar el descenso, sino que también metió al Calamar en la final de la Copa de la Liga, en donde terminó cayendo contra el Rosario Central de Miguel Ángel Russo.

Debido a su caracter de ídolo de Boca, y por su gran temporada en Platense, Palermo fue elegido como el reemplazante de Jorge Almirón para el puesto de DT del Xeneize por parte de la agrupación política encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, por lo que, si se imponían en los comicios, el “Titán” iba a dirigir a Boca. Sin embargo, quien triunfó en las elecciones fue Juan Román Riquelme, y Diego Martínez asumió en el club de la Ribera.

Luego de esta negativa de parte de Boca por la cuestión electoral, a Palermo se le ofreció continuar en Platense pero rechazó la propuesta para inclinarse por un nuevo desafío. Este mismo podría ser en el exterior, en uno de los candidatos a pelear por la Copa Sudamericana con el Xeneize, ya que al oriundo de La Plata lo tienen como alternativa para el banco de Olimpia de Paraguay.

Tras haber declinado la opción de Colo Colo que se le presentó en las últimas semanas, ahora desde tierras guanaríes vienen a la carga por Palermo según informó el periodista paraguayo Bruno Pont. En caso que el actual entrenador, Francisco Arce, decida marcharse del club, en Olimpia estarían decididos a ir por el ex entrenador de Platense, Aldosivi, Godoy Cruz y Curicó Unido entre otros.

De concretarse, el ídolo de Boca tendrá su cuarta experiencia en el exterior tras sus pasos por Chile en Curicó y Unión Española, y por México en Pachuca. No obstante, la intención principal de Olimpia es que Arce siga al mando del equipo, pero los resultados deben acompañarlo, ya que la temporada pasada estuvo por debajo de lo estipulado. Si se marcha, irán por Palermo.

Los dos jugadores de Boca pretendidos por Olimpia

El conjunto paraguayo se encuentra negociando con el Xeneize por el préstamo de Aaron Molinas, pero aún no llegaron a un acuerdo debido a que Olimpia ofertó medio millón de dólares como opción de compra por el 50% del pase y Boca pretende el triple (1.5 millones). Las charlas siguen dándose y, según pudo averiguar Bolavip, de momento es la opción más clara para el futuro de Molinas.

En paralelo, Olimpia también ha mostrado interés en Bruno Valdez, ya que el defensor ex América no logró asentarse en Boca y perdió terreno en la consideración de Diego Martínez, por lo que no descarta marcharse y regresar al fútbol de su país.

En caso que las negociaciones lleguen a buen puerto, y Arce se marche del club, estos dos futbolistas podrían ser dirigidos por Martín Palermo.

Los argentinos que juegan en Olimpia

Actualmente, los “Franjeados” cuentan con tres argentinos en el plantel. El lateral derecho ex San Lorenzo, Victor Salazar, el delantero Facundo Bruera y el flamante refuerzo Lucas Pratto.