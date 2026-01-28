Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Sin Ascacibar y con cambio de esquema: la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Ubeda mete mano en el equipo y apuesta por una línea de cuatro volantes para intentar llevarse un triunfo de UNO. El Pincha, con bajas sensibles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Sin Ascacibar y con cambio de esquema: la formación de Boca para visitar a Estudiantes
© BocaSin Ascacibar y con cambio de esquema: la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Después de un martes agitado, con la presentación de Santiago Ascacibar y Ángel Romero como refuerzos, Boca vuelve a la acción por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 enfrentando nada más ni nada menos que a Estudiantes. Desde las 22.15, los equipos se verán las caras en el Estadio UNO.

Por diferentes circunstancias, Claudio Ubeda se ve obligado a meter mano en la formación que venció a Deportivo Riestra en La Bombonera. Tanto Ander Herrera como Alan Velasco saldrán del 11 por cuestiones físicas, aunque el español podrá estar entre los suplentes.

Quienes ingresan en el lugar de los dos recién mencionados son dos que no habían tenido titularidades en el año: Williams Alarcón y Kevin Zenón. Los dos mediocampistas irán de arranque en un equipo que cambiará de esquema para jugar 4-4-2.

Por otra parte, pese a haber finalizado el último partido con alguna molestia, Lucas Janson volverá a ser titular y será el futbolista más cercano al arco rival. El ex Velez y Tigre compartirá la zona ofensiva con Exequiel Zeballos.

La formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

De no haber alguna sorpresa de último momento, Boca saldrá a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

El Pincha, por su parte, sufre algunas bajas importantes como la de Fernando Muslera (lesión) y Edwuin Cetré (está a punto de ser vendido). Eduardo Domínguez pararía un equipo con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors enfrenta a Estudiantes este martes a las 22:15 en el Estadio UNO.
  • Williams Alarcón y Kevin Zenón reemplazan a Herrera y Velasco en el once titular.
  • El delantero Lucas Janson será titular en la formación junto a Exequiel Zeballos.
La recuperación de Rodrigo Battaglia demorará más de lo esperado y Boca podrá sumar otro refuerzo

ver también

La recuperación de Rodrigo Battaglia demorará más de lo esperado y Boca podrá sumar otro refuerzo

La confesión de Santiago Ascacibar en la presentación como jugador de Boca: “A River no quería ir”

ver también

La confesión de Santiago Ascacibar en la presentación como jugador de Boca: “A River no quería ir”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
La advertencia del Chelsea a sus hinchas por la visita al Estadio Diego Maradona
Fútbol europeo

La advertencia del Chelsea a sus hinchas por la visita al Estadio Diego Maradona

La inversión de 40 millones de dólares que beneficia a los equipos brasileros que juegan Copa Libertadores y Sudamericana en 2026
Copa Libertadores

La inversión de 40 millones de dólares que beneficia a los equipos brasileros que juegan Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

El duro mensaje de Foyth tras la operación, con comentarios de Paredes y Mastantuono
Selección Argentina

El duro mensaje de Foyth tras la operación, con comentarios de Paredes y Mastantuono

''Súper Nico Paz'': admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina
Fútbol europeo

''Súper Nico Paz'': admiración total en Italia por el jugador de la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo