Sin Ascacibar y con cambio de esquema: la formación de Boca para visitar a Estudiantes

Después de un martes agitado, con la presentación de Santiago Ascacibar y Ángel Romero como refuerzos, Boca vuelve a la acción por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 enfrentando nada más ni nada menos que a Estudiantes. Desde las 22.15, los equipos se verán las caras en el Estadio UNO.

Por diferentes circunstancias, Claudio Ubeda se ve obligado a meter mano en la formación que venció a Deportivo Riestra en La Bombonera. Tanto Ander Herrera como Alan Velasco saldrán del 11 por cuestiones físicas, aunque el español podrá estar entre los suplentes.

Quienes ingresan en el lugar de los dos recién mencionados son dos que no habían tenido titularidades en el año: Williams Alarcón y Kevin Zenón. Los dos mediocampistas irán de arranque en un equipo que cambiará de esquema para jugar 4-4-2.

Por otra parte, pese a haber finalizado el último partido con alguna molestia, Lucas Janson volverá a ser titular y será el futbolista más cercano al arco rival. El ex Velez y Tigre compartirá la zona ofensiva con Exequiel Zeballos.

La formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

De no haber alguna sorpresa de último momento, Boca saldrá a la cancha con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

El Pincha, por su parte, sufre algunas bajas importantes como la de Fernando Muslera (lesión) y Edwuin Cetré (está a punto de ser vendido). Eduardo Domínguez pararía un equipo con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

DATOS CLAVE

Boca Juniors enfrenta a Estudiantes este martes a las 22:15 en el Estadio UNO .

enfrenta a Estudiantes este martes a las en el . Williams Alarcón y Kevin Zenón reemplazan a Herrera y Velasco en el once titular.

y reemplazan a Herrera y Velasco en el once titular. El delantero Lucas Janson será titular en la formación junto a Exequiel Zeballos.

