Poco a poco, la eliminación de Boca en los octavos de final de la Copa Sudamericana va quedando atrás para el Xeneize, que ya se encuentra enfocado en pelear por la Liga Profesional y la Copa Argentina, siendo las dos competencias restantes para el club azul y oro en este 2024.

Y así como Diego Martínez y el plantel buscan cumplir con estos dos objetivos en la temporada, Juan Román Riquelme también piensa en cómo reforzar al equipo tras un año en el que las competiciones internacionales nuevamente quedaron adeudadas. En este sentido, desde Europa revelaron que el presidente de Boca estaría cocinando un refuerzo top para que arriba a Brandsen 805 en los primeros días del 2025.

Es que el libro de pases en el plano internacional ya cerró para el fútbol argentino, por lo que si Boca desea incorporar futbolistas, hasta el 6 de septiembre solo podrá hacerlo si busca en el ámbito local. Por eso, de cara a asegurarse un bombazo para la próxima apertura total del mercado, desde Turquía mencionaron que Riquelme ya se comunicó con Lucas Torreira para ofrecerle contrato y arribar al Xeneize en el próximo mercado.

Portales como Fotomac, Fanatik, Baskagazete y más vincularon al uruguayo de 28 años que milita las filas del Galatasaray como un posible refuerzo de Boca en el próximo mercado de pases. Torreira es una de las figuras del bicampeón turco pero sus intenciones de recalar en el club de la Ribera serían determinantes para que el conjunto de la ciudad de Estambul permita su salida a principios del próximo año.

Torreira, el apuntado por Boca para el refuerzo top del 2025

Los medios turcos vinculan a Torreira como el refuerzo que quiere Riquelme para Boca pensando en el Mundial de Clubes del 2025, ya que pese a quedar eliminado de la Copa Sudamericana, el Xeneize logró la clasificación al campeonato mundial por el ranking CONMEBOL.

Además, con la baja que tendrá en la zona del volante central con la partida de Pol Fernández, todo indica que en el próximo mercado el Xeneize deberá buscar un futbolista en este puesto. Según esta información proveniente desde el viejo continente, ese puesto sería ocupado por Lucas Torreira. ¿Será?

¿Cuándo termina el contrato de Lucas Torreira con Galatasaray?

El vínculo del uruguayo con el equipo turco finaliza el 30 de junio del 2026, por ende, en enero del 2025 le quedaría un año y medio de contrato y sería el anteúltimo mercado en el que Galatasaray pueda obtener réditos económicos por su ficha. Su cotización actual es de 15 millones de euros y el cuadro europeo lo ficho por 6 millones en 2022, por lo que obtendría un rédito económico en su salida mediante traspaso.

Lucas Torreira afirmó que quiere jugar en Boca reiteradas veces

El uruguayo es un reconocido fanático de Boca y siempre que puede lo manifiesta, así como también expresa que quiere ser futbolista xeneize en algún momento de su carrera.

En sus últimas declaraciones al respecto, Torreira señaló: “Tengo claro que Galatasaray va a ser mi último club en Europa y quiero ir a Boca no de muy grande porque miro mucho el fútbol argentino y las redes sociales y no es un fútbol fácil. Boca es muy grande y todo el mundo está pendiente del club, por lo que todo el tiempo tenés que estar de la mejor manera”.

Además, añadió: “Este tiempo que me queda estar en Europa me estaré preparando para ese desafío, que considero que será el desafío más importante de mi vida. No quiero pasar por vende humo ni pasar por eso, pero yo me muero por jugar en Boca. Es la verdad. Soy muy honesto y cada vez que me toca hablar lo hago con mucha naturalidad y expreso mi sentimiento porque ya aprendí que en esto del fútbol hay que manejarse con sentimientos y con la verdad”.

Por último sobre el tema, reveló charlas que ya ha tenido con Riquelme y con Edinson Cavani: “Yo deseo con alma y vida poder jugar en Boca, hablo mucho con Román, soy muy amigo de Edi también. Hemos tenido nuestras charlas y pensando un montón y hablando, pero también entiendo la realidad del club, del país y mi realidad, que hoy soy parte del Galatasaray”.