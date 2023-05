Con goles de Martín Payero y Darío Benedetto, ambos en el segundo tiempo, Boca venció como local a Belgrano de Córdoba por 2 a 0, en el partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga Profesional, y de esta manera trepa al puesto 12 de la tabla de posiciones.

Gracias a un gran rendimiento colectivo, así también por puntos altos desde lo individual, como fue la vuelta de Benedetto, el Xeneize logró dejar atrás la derrota contra River y sigue en alza en el campeonato local, en el que busca quedar lo más alto posible en la tabla de posiciones.

Una vez finalizado el encuentro, como es costumbre en el campeonato, el entrenador del Xeneize, Jorge Almirón, habló en conferencia de prensa, y uno de los puntos que tocó fue el arbitraje de Darío Herrera en el duelo contra River que terminó en derrota por 1 a 0.

“Lo que paso en el clásico fue muy claro, el penal fue dudoso, las segundas amarillas. La suspensión del árbitro dejo todo muy claro. No salí a hablar, yo me encargo de preparar el equipo”, comentó.

Y añadió: “Yo versus River no podía hablar porque me habían expulsado. El domingo nos equivocamos todos, lo que pasó no representa al club. Toco perder, hay que asumirlo y seguir, seguro nos vamos a encontrar más adelante”.