El volante de Boca fue desafectado de la Selección sub 23 por un desgarro, pero en el Xeneize no notaron lesión alguna en los estudios. ¿Qué pasa con Equi?

Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Leandro Brey se marcharon de Boca apenas se dio la derrota ante Platense por la Liga Profesional para sumarse a los entrenamientos y los amistosos de la Selección Argentina sub 23, donde enfrentará a Paraguay por duplicado en el Estadio Tomás A. Ducó y en el Ciudad de Lanús. Sin embargo, Equi tuvo que regresar al Xeneize el pasado martes debido a una lesión que confirmaron como un desgarro.

Desde AFA no notificaron formalmente la lesión pero sí lo desafectaron de las prácticas y volvió a Boca para realizar la recuperación pertinente. Sin embargo, el cuerpo médico xeneize descartó una lesión y se sumará a los entrenamientos a la par del resto del plantel boquense pensando en el duelo ante Vélez de la Liga Profesional, que se disputará el próximo viernes en La Bombonera.

¿Qué pasó con Equi Fernández entonces? Las versiones difieren visiblemente, ya que desde Argentina confirmaron extraoficialmente una lesión y lo bajaron de la convocatoria, pero en Boca no vieron ninguna luego de los estudios realizados.

Lo cierto es que, según la información de TyC Sports, Javier Mascherano no necesita evaluar al volante xeneize en los amistosos porque ya es una fija en los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que no quiso arriesgarlo para los cruces frente a la sub 23 de Paraguay. Por eso, el entrenador del seleccionado juvenil optó por prescindir de él para que se recupere en Boca y que pueda cerrar el semestre jugando en el equipo de Diego Martínez.

Las estadísticas de Equi Fernández en 2024

A lo largo del año, Equi Fernández se transformó en uno de los jugadores de Boca que más tiempo disputó: hasta el partido contra Platense, donde fue reemplazado en el entretiempo, presenció 1449 minutos sobre un total de 18 partidos.

El futuro de Equi Fernández puede estar lejos de Boca

En paralelo con su regreso a Boca desde la Selección Argentina, en la Ribera saben que la continuidad de Equi Fernández no está asegurada. Y es que hay varios equipos de Europa que lo desean incorporar: AC Milán, Atlético de Madrid, Brighton and Hove Albion, Sevilla, Arsenal, Benfica, Real Betis y Girona están detrás de los pasos del futbolista surgido de las inferiores del Xeneize.