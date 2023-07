Todo Boca está expectante de lo que pueda suceder en las próximas horas en torno a la posible llegada de Edinson Cavani, hecho que podría ser histórico para el fútbol argentino por tamaña jerarquía. Lo cierto es que el Xeneize ya le liberó un cupo de extranjeros dentro del plantel y solo resta que el Matador se desvincule del Valencia.

En ese contexto, mientras el trámite en España se demora más de lo esperado para rescindir el contrato del uruguayo, el hermano de Cavani dio su primera entrevista en medio de los rumores que tienen a toda La Ribera en vilo y no hizo más que alimentar la ilusión del hincha de Boca en una semana de definiciones.

“Yo no mentía, yo quiero que mi hermano venga a Boca. Se lo he dicho a él. Me encanta esa idea“, aseguró Christian Cavani durante el reportaje que le hicieron en Cómo Te Va para DSports. Incluso se mostró informado sobre el presente del equipo de Jorge Almirón: “Veo mucho el fútbol argentino. A Boca lo sigo. Me gustan mucho Merentiel y Benedetto“.

Sobre la posible llegada de Cavani, su hermano expresó todo su optimismo. “Tengo un buen presentimiento que su llegada a Boca se va a lograr. Esta vez es diferente a las demás, está todo más encaminado su regreso a Sudamérica”, sentenció en DSports. La mesa está servida y solo falta el plato principal.

Se complicó la rescisión de Cavani en Valencia

Tras los rumores que indicaban una demora en la desvinculación de Cavani en Valencia, su hermano dio más detalles al respecto en DSports. “La rescisión de contrato con Valencia se está arreglando, esto no es de un día para el otro, aunque nosotros queramos que se haga rápido. Veremos cómo termina lo de Valencia y si llega a un acuerdo con Boca”, dijo en Cómo Te Va. A pesar de la primera negativa, todo indica que se resolverá antes del fin de semana.