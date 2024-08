Se sorteó la fase de liga de la novedosa UEFA Champions League 2024/25, la cual contará con un formato que enfrenta a 36 equipos en una misma tabla de posiciones y con rivales distintos en busca de la clasificación al ya conocido cuadro que comenzará desde octavos de final.

En ese contexto, el Inter que capitanea Lautaro Martínez ya conoce a los ocho adversarios que deberá vencer para asegurar su lugar en la fase final de la ‘Orejona’ y, tal como lo indica el formato, tendrá cuatro duelos como local y otros cuatro como visitante. Repasamos el calendario en detalle.

El fixture de Inter de Milán en la Champions League 2024-25

Los rivales del Inter en la fase de liga de la UEFA Champions League 2024/25 serán RB Leipzig (Alemania), Manchester City (Inglaterra), Arsenal (Inglaterra), Bayer Leverkusen (Alemania), Estrella Roja (Serbia), Young Boys (Suiza), AS Monaco (Francia) y Sparta Praga (República Checa). Así será el calendario:

Fecha 1: Inter de Milán vs. RB Leipzig

vs. RB Leipzig Fecha 2:Manchester City vs. Inter de Milán

Fecha 3: Inter de Milán vs. Arsenal

vs. Arsenal Fecha 4: Bayer Leverkusen vs. Inter de Milán

Fecha 5: Inter de Milán vs. Estrella Roja

vs. Estrella Roja Fecha 6: Young Boys vs. Inter de Milán

Fecha 7: Inter de Milán vs. Mónaco

vs. Mónaco Fecha 8: Sparta Praga vs. Inter de Milán

Las expectativas del Inter de Milán para esta temporada

El Inter es el único equipo italiano que se metió en el Bombo 1 de cara al sorteo, luego de haberse consagrado en la temporada 2023-24 de la Serie A. En el mismo ciclo, el Nerazzurri fue eliminado en los octavos de final de la UEFA Champions League a manos del Atlético de Madrid, luego de haber perdido el liderato del grupo contra la Real Sociedad. Es así que la vara sube de nivel para la próxima edición de la Orejona.

Para intentar llegar lo más lejos en las competencias que dispone este año, la dirigencia del Inter se enfocó en mantener a sus piezas más importantes e incorporar lo justo y necesario. En línea con ese plan, se le renovó el contrato a Lautaro Martínez, pieza central de la estructura del club y el plantel profesional.

Además, si bien no fichó en gran cantidad, el Nerazzurri se hizo con el pase del talentoso mediocampista polaco Piotr Zielinski, que llega en condición de libre tras no renovar su vínculo con el Napoli. De esta manera, este podría ser el once ideal del Inter para esta temporada: