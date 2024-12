Cristiano Ronaldo anticipó qué equipo ganará la Champions League 2024/25: "Si quieres apostar, apuesta por ellos"

Mr. Champions League, también conocido como Cristiano Ronaldo, dio el presente esta semana en los Globe Soccer Awards, una premiación que se va haciendo más popular cada año y que se destaca como una alternativa a The Best y al Balón de Oro. El luso fue elegido el mejor jugador en Medio Oriente y aunque ya no juega en Europa, aprovechó para hablar del torneo que ganó en cinco ocasiones y del cual es el máximo goleador histórico.

Los medios presentes le consultaron a Cristiano Ronaldo por quién ve como candidato este año a quedarse con la Orejona, en su nuevo formato de competencia. Y si bien el Liverpool es líder absoluto con 6 victorias en 6 partidos, y Barcelona se ubica tan sólo tres puntos por detrás, el astro portugués tiene otro parecer.

“Real Madrid”, fue la tajante respuesta de Cristiano Ronaldo. “Si quieres apostar, apuesta por ellos”, expresó sin titubeos. El luso destacó al equipo con el que ganó cuatro de sus cinco Champions League -la otra fue con Manchester United en 2008-, a pesar de que actualmente está en vigésimo lugar de los 36 equipos aún en competencia.

El Real Madrid empezó a engranar y para Cristiano Ronaldo, son candidatos a la Champions. IMAGO

El Real Madrid debe entrar entre los 24 mejores, al menos, para pasar a la siguiente instancia, y si logra ascender hasta los ocho puestos de vanguardia, se salteará la fase de dieciseisavos de final. En caso de que todo siga como hasta ahora, tendrá que jugar esa nueva fase adicional que fue añadida para esta edición de la Champions League.

Para Cristiano, Vinícius merecía el Balón de Oro tras ganar la Champions

Cristiano Ronaldo no sólo habló de la Champions League actual, sino de lo sucedido en la pasada edición y cómo debería haber sido suficiente para que France Football le diera el Balón de Oro a Vinícius Jr. por sobre Rodri.

Los Globe Soccer Awards premiaron a Vini Jr.

“Vini hizo un trabajo fantástico y en mi opinión merecía ganar el Balón de Oro, en mi opinión fue injusto, lo digo delante de todos”, expuso Cristiano. “Se lo dieron a Rodri, él también se lo merecía, pero creo que se lo deberían haber dado a Vini porque ganó la Champions y marcó un gol en la final”, agregó.

Finalmente, cerró con un guiño a los Globe Soccer Awards y un ataque más directo hacia los organizadores franceses del Balón de Oro: “Cuando lo mereces, se lo debes dar a quien lo merece. Esta gala siempre hace lo mismo, por eso amo al Globe Soccer Awards. Sigan haciendo esta gala porque entregan un premio honesto y es muy bueno.”

