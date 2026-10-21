Nico Paz, Buendía y más: los argentinos que destacaron HOY en la Champions League

Al igual que el martes, la jornada del miércoles también contó con goles albicelestes en la Liga de Campeones. Repasa todos ellos.

La Fecha 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 se terminó de disputar este miércoles 21 de octubre con participaciones destacadas de futbolistas argentinos.

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Nico Paz fue la gran figura de la jornada con su doblete y asistencia en la goleada de Como ante Manchester United, partido en el que también fue titular Máximo Perrone. En la misma línea, Emiliano Buendía también anotó para el triunfo de Aston Villa sobre Viking.

En los Villanos también sumó minutos Alejandro Garnacho, mientras que otro argentino que sonrió este miércoles fue Gio Lo Celso, quien ingresó en el complemento de la victoria de Real Betis.

El doblete de Nico Paz ante Manchester United

🤯 PARA VER UNA Y MIL VECES: ¡¡NO TIENE NINGÚN SENTIDO EL GOLAZO QUE NICO PAZ LE ANOTÓ AL MANCHESTER UNITED!!



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🎶 "LA ÚNICA SALIDA ES PAZ, FUE NICO PAZ" 🎶 El jugador de la Selección Argentina presionó, robó la pelota y marcó su doblete ante Manchester United. ¡Y SALIÓ UN TEMAZO DEL BAMBINO!



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El gol de penal de Buendía contra Viking

EMI BUENDÍA TUVO SU CHANCE Y NO FALLÓ: el argentino convirtió ante Viking el segundo gol de su carrera en la #Champions, ambos en esta edición.



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Tabla de posiciones de la Fase Liga de la UEFA Champions League