Nico Paz, tras perder la final contra España: “Prometo dar todo de mí para traer el Mundial de vuelta a Argentina”

Mediante un posteo en su Instagram, el volante fue el primero de los 26 argentinos citados al Mundial en romper el silencio.

Se terminó el Mundial 2026 con la coronación de España ante Argentina en el MetLife Stadium de Nueva York. El 1 a 0 conseguido en el tiempo suplementario a manos de Ferrán Torres le dio el segundo título de su historia a la Furia Roja, lo que evitó que la Albiceleste pudiera obtener el soñado bicampeonato, también esquivo en 1982 y 1990.

Luego de la segunda final perdida en el ciclo Scaloni -la primera fue en la Copa América 2019-, el primero de los futbolistas de la Selección Argentina en tomar la palabra fue Nico Paz. El joven volante de Como, que disputó dos partidos en este Mundial, dejó un mensaje mediante sus redes sociales apenas se terminó el partido.

Es que, mientras ninguno de los jugadores habló en conferencia y en zona mixta, Nico Paz rompió el silencio con un posteo en Instagram en el que soltó una promesa contundente: volver a ganar el Mundial con Argentina.

“Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento. Solo les puedo decir gracias”, comenzó.

Respecto a la promesa para el pueblo albiceleste, Nico Paz no dio vueltas: “Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina. Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas”.

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La tabla histórica de los campeones del mundo

Brasil – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

(1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemania – 4 (1954, 1975, 1990, 2014)

(1954, 1975, 1990, 2014) Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

(1934, 1938, 1982, 2006) Argentina – 3 (1978, 1986, 2022)

(1978, 1986, 2022) Francia – 2 (1998, 2018)

(1998, 2018) España – 2 (2010, 2026)

(2010, 2026) Uruguay – 2 (1930. 1950)

(1930. 1950) Inglaterra – 1 (1966)

Así terminó el cuadro del Mundial 2026