Por qué no juega Pedri hoy en Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2026

Este miércoles, desde las 17:00 horas, se disputarán los 18 partidos de la fecha final de la fase de liga de la UEFA Champions League; los 36 equipos estarán en acción a la vez, y la gran mayoría de ellos se juega su futuro en la competición. Todos salvo Arsenal y Bayern Múnich -ya en octavos-, y los cuatro eliminados.

En el caso de Barcelona, el club culé ya tiene asegurado un puesto en 16avos, pero quiere terminar entre los ocho primeros y meterse directo a octavos de final. Para ello debe vencer al Copenhague, que todavía sueña estar dentro de los 24 que pasan a la siguiente instancia, pero que también debe ganar para conseguirlo.

En ese contexto, el Barcelona no podrá contar con una de sus grandes figuras en Pedri, que será baja para enfrentar a Copenhague ya que sufre de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. La misma lo tendrá de baja por al menos un mes más.

Pedri será baja un mes en Barcelona, luego de lesionarse vs. Slavia Praga. (Getty)

Pedri se lesionó en el triunfo del Barcelona vs. Slavia Praga de la semana pasada, y salió a la hora de partido con visibles molestias musculares. El club informó la extensión de la lesión el jueves, y el mediocampista ya se ha perdido el partido vs. Real Oviedo del último fin de semana por LALIGA.

Ante esta situación, Hansi Flick optó por un mediocampo con Frenkie De Jong, Marc Casadó y Dani Olmo en el triunfo por 3 a 0 del domingo, por lo que es probable que repita en el partido de esta tarde, en el que Barcelona necesita ganar para tener chances de terminar entre los ocho mejores.

