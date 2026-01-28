Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Por qué no juega Pedri hoy en Barcelona vs. Copenhague por la Champions League 2026

El club blaugrana busca asegurarse un lugar entre los ocho mejores, pero no podrá contar con su principal armador de juego.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Pedri está fuera para enfrentar a Copenhague por la Champions League
© GettyPedri está fuera para enfrentar a Copenhague por la Champions League

Este miércoles, desde las 17:00 horas, se disputarán los 18 partidos de la fecha final de la fase de liga de la UEFA Champions League; los 36 equipos estarán en acción a la vez, y la gran mayoría de ellos se juega su futuro en la competición. Todos salvo Arsenal y Bayern Múnich -ya en octavos-, y los cuatro eliminados.

En el caso de Barcelona, el club culé ya tiene asegurado un puesto en 16avos, pero quiere terminar entre los ocho primeros y meterse directo a octavos de final. Para ello debe vencer al Copenhague, que todavía sueña estar dentro de los 24 que pasan a la siguiente instancia, pero que también debe ganar para conseguirlo.

Mira la definición de la Champions League por Disney+

En ese contexto, el Barcelona no podrá contar con una de sus grandes figuras en Pedri, que será baja para enfrentar a Copenhague ya que sufre de una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. La misma lo tendrá de baja por al menos un mes más.

Pedri será baja un mes en Barcelona, luego de lesionarse vs. Slavia Praga. (Getty)

Pedri será baja un mes en Barcelona, luego de lesionarse vs. Slavia Praga. (Getty)

Pedri se lesionó en el triunfo del Barcelona vs. Slavia Praga de la semana pasada, y salió a la hora de partido con visibles molestias musculares. El club informó la extensión de la lesión el jueves, y el mediocampista ya se ha perdido el partido vs. Real Oviedo del último fin de semana por LALIGA.

Ante esta situación, Hansi Flick optó por un mediocampo con Frenkie De Jong, Marc Casadó y Dani Olmo en el triunfo por 3 a 0 del domingo, por lo que es probable que repita en el partido de esta tarde, en el que Barcelona necesita ganar para tener chances de terminar entre los ocho mejores.

Publicidad

Tabla de posiciones de la Champions League – EN VIVO

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

Lee también
Copenhague fichó a un Europibe para hacer frente a un durísimo grupo de Champions League
Seleccion

Copenhague fichó a un Europibe para hacer frente a un durísimo grupo de Champions League

Bombazo: Fabrizio Romano anunció que River cerró la llegada de Kendry Páez desde Chelsea
River Plate

Bombazo: Fabrizio Romano anunció que River cerró la llegada de Kendry Páez desde Chelsea

Se define la fase de liga de la Champions League 2025/26: así está la tabla EN VIVO
Champions League

Se define la fase de liga de la Champions League 2025/26: así está la tabla EN VIVO

Tras debutar en el arco de River, Santiago Beltrán recibió respaldo y un consejo desde Europa: “Es alcanzar el cielo”
River Plate

Tras debutar en el arco de River, Santiago Beltrán recibió respaldo y un consejo desde Europa: “Es alcanzar el cielo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo